Stadt Metzingen verkauft hochstämmige Obstbäume zum halben Preis

Eine Biene fliegt eine Blüte an einem Apfelbaum an.

METZINGEN. Über die Stadtverwaltung Metzingen können bis Montag, 2. Oktober, vergünstigt hochstämmige Obstbäume bestellt werden. Ein Baum kostet rund 25 Euro. Dies entspricht etwa der Hälfte des sonst üblichen Preises. Als hochstämmige Obstbäume werden Bäume bezeichnet, bei denen die ersten Äste in 1,60 Meter Höhe beginnen und große Rundkronen bilden. Zur Auswahl stehen, Apfel-, Birnen-, Nussbäume und Steinobstsorten, meist mit einer Höhe von 1,50 bis 1,70 Meter bis zum Kronenansatz.

Bei den über 20 Sorten handelt es sich vorwiegend um alte, im Streuobstbau bewährte Bäume. Diese sind in der Regel pflegeleichter, robuster gegen klimatische Einflüsse und resistenter gegen Krankheiten und Schädlinge. Sofern lieferbar, können auch andere hochstämmige Obstsorten bestellt werden sowie Stützpfähle und Verbissschutz, damit die Bäume nicht von Tieren angefressen werden. Das Bestellformular soll bis Montag, 2. Oktober, per Mail an die Umweltberaterin geschickt werden.

Der Ort und der Termin zur Abholung werden nach der Bestellung bekannt gegeben. Mit dieser Aktion möchte die Stadt Metzingen, dass das Landschaftsbild mit seinen typischen Streuobstwiesen erhalten bleibt und dieser Lebensraum für Tiere und Pflanzen bewahrt wird. Streuobstwiesen sind prägende Elemente der Kulturlandschaft. Die traditionelle Kombination mit der Nutzung des darunterliegenden Grünlandes macht die Streuobstwiesen zum Lebensraum für rund 5.000 Tier- und Pflanzenarten. Gleichzeitig sind sie wertvolle Biotope für rund 3.000 Obstsorten. (eg)

www.metzingen.de/Obstbaumaktion

d.doerrwand@metzingen.de