30 lichtgeschmückte und weihnachtlich dekorierte Fahrzeuge machen an fünf Stationen Halt, und die Teilnehmer verteilen 2.000 Päckchen an Jungen und Mädchen. Organisiert wird die Veranstaltung zum zweiten Mal vom Verein BAM 7 .

Einer von vielen Weihnachstmännern verteilte Geschenkpäckchen an Kinder Foto: Kirsten Ochsner Einer von vielen Weihnachstmännern verteilte Geschenkpäckchen an Kinder Foto: Kirsten Ochsner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.