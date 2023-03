Sperrung bei Trochtelfingen wegen Baumfällarbeiten

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Aufgrund von Forst- und Fahrbahnsanierungsarbeiten wird die K 6736 (Talweg) ab morgen, Mittwoch, 15. März, zwischen der Zufahrt zur B 313 und dem Kreisverkehr in Richtung Steinhilben bis voraussichtlich Freitag, 24. März, voll gesperrt. Die Gebäude der Anlieger Talweg 19 bis 44 können aus Richtung Trochtelfingen außerhalb der Arbeitszeiten bedingt angefahren werden. Die überörtliche Umleitung erfolgt von der K 6738 aus Richtung Sigmaringen über Steinhilben−Oberstetten−B 312 bis Engstingen. Aus Richtung Engstingen/Trochtelfingen erfolgt die überörtliche Umleitung über die B 313 bis Gammertingen−Feldhausen−Harthausen nach Steinhilben.

Für die Haltestelle Trochtelfingen Friedhof wird es im Bereich der Haltestelle Vorstadt eine Ersatzhaltestelle geben. In Steinhilben wird für die Haltestelle Rathaus in Fahrtrichtung Trochtelfingen eine Ersatzhaltestelle in der Rathausstraße eingerichtet. Weitere Informationen zum ÖPNV sind den Aushängen an den Bushaltestellen zu entnehmen.

Im Rahmen der Sperrung werden durch die Stadt Trochtelfingen Baumfällarbeiten durchgeführt. Parallel werden durch das Kreis-Straßenbauamt Reutlingen einzelne Schadstellen entlang der K 6736 saniert (Talweg).

Informationen zu den Sperrungen und zur Umleitung können im Baustellen-informationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg abgerufen werden. (eg)

www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen