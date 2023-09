Solche Menschen braucht Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die Stadt Münsingen verlieh in der Alenberghalle Ehrungen an über 100 Bürger für besondere Leistungen in den Bereichen Kultur, Sport, Schule und Ausbildung. Bürgermeister Mike Münzing überreichte gemeinsam mit Rebecca Hummel die Urkunden und das dazugehörige »Münsinger Einkaufsguthaben«. Ein paar Nominierungen mehr hätten es sein dürfen, meinte der Bürgermeister in seiner Ansprache. Die 220 Vereine der Stadt Münsingen seien informiert worden, die Rückmeldung sei etwas mau ausgefallen.

Corona verhagelt Bilanz

Der Nominierungszeitraum fiel zwischen 1. Januar 2018 und 31. Dezember 2022, also teilweise in die Coronazeit. Das Austragen von Wettkämpfen und besonders das regionale Vereinsleben wurden enorm eingeschränkt. Mike Münzing fand klare Worte: Dafür, dass Bundesliga-Stadien öffneten, die lokalen Sportplätze aber geschlossen bleiben mussten, hatte er wenig Verständnis. »Breite fördern anstatt Spitze«, hieße seine Prämisse.

Die Ehrungen der Kategorien Musik und Kunst leiteten die »Uptown Boys« ein. Sie tanzten zu Michael Jacksons Klassiker »Bad«, von Moonwalk bis Headspin war alles geboten. Im Rahmen des Wettbewerbs »Jugend musiziert« räumten die Münsinger in den letzten Jahren ordentlich ab. Auf Regional-, Landes- oder sogar Bundesebene erzielten die Münsinger Musiker beste Ergebnisse, von Block- und Querflöten-Ensembles über Klaviervorspiele bis hin zu Ensembles alter Musik. Die Tanzgruppen »K&K Dance Team«, »Arabian Stars«, »tap forever«, »German next Dancers« und »Sound Waves« glänzten ebenfalls auf Wettbewerben. Ganz vorne mit dabei waren die beiden Schwestern Zoa und Xenia Leichtle. Sie gewannen jeweils Meisterschaften – bis hin zur Weltmeisterschaft – in Steptanz, Ballett und Showtanz. Julius Conradis Tonkonstruktion kam der erste Platz des Baden-Württemberger Jugendkunstpreis 2021 zu. So hat es auch die Kunst über die Stadtgrenzen hinaus geschafft.

Übergehend zu den Sportlern lieferte Kevin Steudle eine Showeinlage mit waghalsigen Sprüngen auf dem BMX-Rad. Das passte, die Radsportler hatten die letzten Jahre ordentlich in die Pedale getreten. Auch die Leichtathleten des TSG Münsingen befanden sich auf der Überholspur. Der örtliche Wintersport hat einiges an Talent und Erfolg vorzuweisen. Niklas Illig erzielte gute Ergebnisse bei den Skicross-Weltmeisterschaften. Olympia-Teilnehmerin Pia Fink, die für den SV Bremelau startet, ist ein echter Skilanglauf-Star.

Jugend forscht

Das Forschungsprojekt Frugt (Free urban gardening town) von Tim Weber erreichte beim Wettbewerb »Jugend forscht« den 2. Platz und den Umwelttechnik-Preis. Weber erreicht bei Pflanzen ein doppelt so hohes Wachstum wie die Norm, indem er Pflanzen komplett abgeschottet von natürlichem Licht wachsen lässt. Dies gelingt durch ein komplexes System, das mit effizienter Bewässerung und einem elektronischen Lichtkasten das Wachstum der Pflanzen optimiert. Mike Münzing sendete am Ende einen Dank an alle hinter den Kulissen. Um denen mehr Beachtung zu schenken, wurde die Kategorie »Außerordentliches Engagement im Verein« ins Leben gerufen. Dieses Mal gab es mit Ursel Jetter und Birgit Binder nur zwei zu ehren. Aber das kann sich ja ändern. (ogj)