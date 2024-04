Jugendliche bleiben mit geklautem Sprinter in Münsingen liegen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/MÜNSINGEN. Mehreren Strafanzeigen sehen zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren seit Mittwochnachmittag entgegen. Ihnen wird zur Last gelegt, in der Zeit zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, in der Riedericher Straße in Reutlingen-Mittelstadt einen Mercedes Sprinter, an dem der Schlüssel steckte, entwendet zu haben.

Am Mittwochnachmittag, kurz nach 14.30 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei dann mit, dass sich auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Münsingen ein Sprinter festgefahren habe und sich zwei Personen entfernen würden. Durch die hinzugerufenen Beamten konnten die beiden Jugendlichen noch in der Nähe angetroffen werden.

Offenbar war der Sprinter bei einem versuchten Wendemanöver aufgesessen und hängen geblieben. Ob dabei ein Schaden entstand, steht noch nicht fest. Die Tatverdächtigen, bei denen außerdem ein Drogenvortest positiv verlaufen war, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. (pol)