Persönliche Kontakte zu Pfarrer Jürgen Sachs führten zur Ausstellung »Imaginary Notes« des preisgekrönten albanischen Künstlers Edmond Papathimiu in der Reutter-Immobilien-Akademie. Es ist seine erste Schau in Deutschland.

Uwe Reutter (links) und Ruben Sachs vor Werken von Edmond Papathimiu. Auch der gemalteSchmetterling beinhaltet technische Strukturen. Foto: Gabriele Böhm Uwe Reutter (links) und Ruben Sachs vor Werken von Edmond Papathimiu. Auch der gemalteSchmetterling beinhaltet technische Strukturen. Foto: Gabriele Böhm

