Sichtbare Hauswirtschaft: Aktionswoche in Mariaberg ab 10. Juni

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN-MARIABERG. Die Mariaberger Bildung & Service GmbH (B&S) nimmt vom 10. bis 14. Juni an der Aktionswoche »Wir streiken nicht – wir halten den Laden am Laufen. Deine Hauswirtschaft!« teil.

Alle Personen, die in der professionellen Hauswirtschaft arbeiten, sind aufgerufen, an der Aktion teilzunehmen. Eine professionelle Hauswirtschaft ist eine wichtige Kernleistung einer Einrichtung, die vielfältige Vorteile für Nutzer und Gesellschaft erbringt. Über 150 Einrichtungen aus ganz Deutschland haben ihre Teilnahme gemeldet. Initiiert wird die Aktion vom Deutschen Hauswirtschaftsrat. Dieser vertritt die politischen Interessen der Hauswirtschaft und ist Ansprechpartner für Politik und Gesellschaft.

Wertschätzung und Respekt

Professionelle Hauswirtschaft bedeutet Wirtschaften und Management beim Versorgen von Menschen – von der Verpflegung, Reinigung, Hygiene bis hin zur Wäschepflege – jeden Tag in der Woche. Die in diesem Aufgabenbereich beschäftigten Personen wollen an dem Aktionstag sichtbar werden: »Wir wünschen uns Beachtung, Wertschätzung und Respekt – und auch eine angemessene Bezahlung.«

Die Aktionen der B&S finden die ganze Woche an verschiedenen Orten in Mariaberg statt. Am Dienstag, 11. Juni, werden Besucher am Empfang im Klostergebäude und im Medizinischen Versorgungszentrum Mariaberg mit einer kleinen Aufmerksamkeit überrascht. Am Donnerstag, 13. Juni, wird es ein von den Auszubildenden zubereitetes Mittagessen geben. An den anderen Tagen wird mit unterschiedlichen Aktionen immer wieder auf die Hauswirtschaft und ihr Wirken aufmerksam gemacht. (eg)

www.mariaberg.de/ueber-uns/mariaberg-e-v.html