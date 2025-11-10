Richtige Antwort Hohenstein - Nur Thomas Gottschalk bei Quizshow ahnungslos

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. In der Sendung »Der Quiz-Champion« im ZDF ging es am vergangenen Samstagabend unter anderem um den Ort Hohenstein. Moderator Johannes B. Kerner stellte die Frage in der Kategorie Erdkunde: »In zehn deutschen Bundesländern gibt es mindestens eine Gemeinde oder einen Ortsteil mit dem Namen A: Hohenstein, B: Gottschalk, C: Hahlweg?« Die Frage war in Anlehnung der Namen an die Expertinnen und Experten des Abends Katrin Müller-Hohenstein (Sport), Thomas Gottschalk (Film und Fernsehen) und Barbara Hahlweg (Zeitgeschehen) gestellt worden. Die Spielregeln verlangen von den Kandidaten, in allen Wissensbereichen besser abzuschneiden als die jeweiligen Experten.

Sowohl Kandidatin Eva Herrmann als auch Wigald Boning, die gegeneinander antraten, hatten die richtige Antwort parat: Hohenstein. Thomas Gottschalk hatte eingeräumt, die Antwort nicht zu wissen, und meinte: »Es gibt hoffentlich bald eine Straße, die nach mir benannt wird.« In seinen Augen wäre das wohl das Mindeste an Ehren, die er verdient hätte. Müller-Hohenstein wusste indes, dass es ein Hohenstein in Oberfranken (Bayern) direkt an der Autobahn 9 Nürnberg – Berlin gibt. (GEA)