Zu schnell: Fahrfänger kracht bei Ödenwaldstetten gegen einen Baum

HOHENSTEIN-ÖDENWALDSTETTEN. Die Insassen eines VW-Polo mussten am Montagabend nach einem Unfall auf der L 248 bei Ödenwaldstetten in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 18 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Wagen auf der Landesstraße in Richtung Bernloch unterwegs. Der Fahranfänger dürfte aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit an die Fahrbahnverhältnisse von der Straße abgekommen sein und prallte im Anschluss gegen einen Baum.

Dabei erlitt sowohl der Fahrzeuglenker als auch sein ebenfalls 18 Jahre alter Beifahrer leichte Verletzungen. Der total beschädigte Polo musste geborgen und abtransportiert werden. Die Feuerwehr Hohenstein, die mit 30 Einsatzkräften vor Ort war, musste den durch den Aufprall beschädigten Baum sichern. Der Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. (pol)