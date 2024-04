Rauf auf die Alb: Sonnenalb-Express, Biosphärenbus und Rad-Wanderbus starten

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Der Freizeitverkehr im Landkreis Reutlingen startet wieder am 1. Mai. Der Sonnenalb-Express, der Biosphärenbus und der Rad-Wanderbus Lautertal bringen Besucher mit dem Fahrrad auch in der Saison 2024 an allen Sonn- und Feiertagen bis einschließlich 20. Oktober sicher und klimaschonend zu attraktiven Ausflugszielen auf der Alb.

In diesem Jahr verkehrt der Sonnenalb-Express aufgrund einer Sperrung der Gönninger Steige mit veränderter Streckenführung über Pfullingen und von dort aus den ganzen Tag nach Sonnenbühl und Engstingen. Deshalb können die Tulpensonntage in Gönningen sowie die Ausflugsziele im Markwasen, am Listhof und dem Hofgut Alteburg dieses Jahr nicht mit dem Sonnenalb-Express angefahren werden. Stattdessen neu dabei sind Ziele in Reutlingen und Pfullingen, wie beispielsweise die Burgruine Achalm, der Pfullinger Sagenweg und der Schönbergturm.

Auch Ballonfahrten über die Schwäbische Alb werden dieses Jahr angesteuert. Angekommen auf der Albhochfläche, macht der Sonnenalb-Express an der Nebel- und Bärenhöhle Halt. Nach einer Höhlen-Besichtigung können von dort aus schöne Wanderungen unternommen werden. Zudem werden Umsteigemöglichkeiten zum Schloss Lichtenstein angeboten. Mit der letzten Fahrt am Abend endet der Betrieb des Sonnenalb-Express jeweils wieder in Reutlingen. Der Biosphärenbus fährt wie gewohnt ab dem Münsinger Bahnhof und bindet die Trailfinger Säge als Zugangspunkt zum ehemaligen Truppenübungsplatz an. Von dort aus kann zum Beispiel das geschichtsträchtige Dorf Gruorn besichtigt und im »alten Schulhaus« eingekehrt werden. Außerdem werden das Biosphärenzentrum in Münsingen-Auingen und das Hofgut Hopfenburg regelmäßig von dem Bus angefahren.

Mit dem Rad-Wanderbus Lautertal können Ausflügler das idyllische Lautertal mit seinen zahlreichen Burgen zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden. Er erschließt das Lautertal bis nach Riedlingen oder Ehingen.

Die Freizeitverkehre können mit allen Naldo-Tickets wie zum Beispiel Naldo-Monatskarten, dem Deutschlandticket JugendBW oder dem Deutschlandticket genutzt werden. An Sonn- und Feiertagen vom 1. Mai an gibt es zahlreiche Anschlüsse ins Naldo-Freizeit-Netz. So treffen der Sonnenalb-Express am Bahnhof Engstingen und der Biosphärenbus sowie der Rad-Wanderbus Lautertal am Bahnhof in Münsingen auf die Schwäbische Alb-Bahn, deren erweiterter Sommerfahrplan auf der Strecke Gammertingen-Münsingen-Ulm ebenfalls am Mittwoch, 1. Mai, inkraft tritt und bis Sonntag, 20. Oktober, an allen Sonn- und Feiertagen gilt.

Das Angebot ist ideal für Ausflugsfahrten zu den zahlreichen touristischen Attraktionen der Mittleren Alb, die entlang der Strecke wie an einer Perlenschnur aufgereiht sind. Ein Besuch der Biosphäreninfostelle in Hütten ist ebenso leicht mit einer Bahnfahrt zu kombinieren wie Eisessen in Münsingen. Mit Anschlussbussen geht es zum Biosphärenzentrum und dem Manufakturen-Park im alten Lager Münsingen. Weltberühmt ist außerdem das Haupt- und Landgestüt in Marbach, das sogar eine eigene Bahnstation hat. Im Fahrradwagen der Schwäbischen Alb-Bahn ist Platz für bis zu 80 Fahrräder.

Zum Saisonauftakt gibt es zudem am 1. Mai auf dem Parkplatz Lautertalstraße direkt am Münsinger Bahnhof von 10 bis 16 Uhr einen Flohmarkt. (eg)

www.alb-bahn.com

www.kreis-reutlingen.de/freizeitverkehr

www.naldoland.de/naldoland/freizeitnetz