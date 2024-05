Pferde-Malwettbewerb für Kinder: Holzpferd für Kita zu gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-MARBACH. Alle Kinder von Kindertageseinrichtungen (Kitas) in Reutlingen und der Region können sich am GEA-Malwettbewerb anlässlich des Kindertags des Haupt- und Landgestüt Marbach beteiligen. Als Hauptpreis gibt es ein Holzpferd im Wert von 500 Euro mit Lernkoffer zu gewinnen. Es gibt noch weitere Preise, die aber jetzt noch nicht verraten werden. Welches Kind das Holzpferd für seine Kita gewinnen will, muss ein Pferdebild malen und es dem GEA schicken.

Keine Grenzen bei der Gestaltung

Dabei kann jedes Kind so viele Bilder malen, wie es möchte. Auch die Größe der Bilder spielt keine Rolle, ebenso wie die Pferde gemalt werden und mit welchen Stiften. Es können also beispielsweise sowohl Holzstifte als auch Wassermalfarben verwendet werden. Bei der Gestaltung sind keinerlei Grenzen gesetzt. Kreativität ist ausdrücklich erwünscht. Wichtig ist lediglich, dass auf der Rückseite der Bilder der Vor- und Nachname des Kindes und der Name seiner/ihrer Kita geschrieben steht. Einsendeschluss ist der Montag, 20. Mai. Geschickt werden muss es per Post mit dem Stichwort »Kindertag« an den Reutlinger General-Anzeiger, Burgstraße 1-7, 72764 Reutlingen.

Eine Jury des GEA wählt dann das schönste Bild aus. Das Kind, das den ersten Platz macht, gewinnt für seine Kita den Hauptpreis. Die Sieger-Kita wird vor dem 1. Juni vom GEA kontaktiert. Beim Kindertag des Haupt- und Landgestüt Marbach am 1. Juni wird der Gewinner des Holzpferdes öffentlich verkündet. Von 11 bis 16 Uhr gibt es an diesem Tag ein abwechslungsreiches Programm wie Vorführungen in der großen Hengstparaden-Arena und Mitmachangebote. Der Eintritt ist frei, nur einzelne Aktionen wie Ponyreiten kosten etwas. (GEA)