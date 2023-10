Nachhaltiges Mobilitätsangebot in Trochtelfingen geht an den Start

Das E-Fahrzeug der Firma deer steht an der Ladestation in der Unteren Gasse. FOTO: PR

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Registrierte Bürger können nun auch in Trochtelfingen die mobile Freiheit des E-Carsharings genießen. Mit einem E-Fahrzeug an der Ladestation, Untere Gasse 7, können die Kunden das Fahrzeug bequem per App für den gewünschten Zeitraum reservieren.

Jede Fahrt im Stunden-, Tages- oder Wochenend-Tarif kann innerhalb des Mobilitätsnetzes der Firma deer an mehr als 400 Stationen in über 250 Kommunen beginnen und enden. Dank dieses Konzepts sind auch Einwegfahrten ohne Probleme möglich, das eigene Auto kann zuhause bleiben und die Umwelt wird geschont. Die sichere Reichweite für die nachkommenden Kunden ist dabei stets gewährleistet, ebenso wie ein sicherer Parkplatz an der Ladesäule ohne Zusatzkosten.