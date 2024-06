Musikkapelle Feldhausen-Harthausen blickt auf erfolgreiches Konzert

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN. Das Sommer-Konzert der Musikkapelle Feldhausen-Harthausen, das eigentlich als Open-Air-Veranstaltung auf dem Kirchenvorplatz in Feldhausen geplant war, fand aufgrund der nass-kalten Wetterlage kurzfristig in der St. Nikolauskirche statt. In einer nahezu mit Gästen voll besetzte Kirche konnten diese unter dem Motto »Ganz großes Kino« ein anspruchsvolles, breit gefächertes musikalisches Programm, bei dem unter der Leitung von Dirigent Dietmar Pelz die Melodien weltberühmter Filme und Komponisten im Vordergrund standen, genießen.

Nach der gemeinsamen Begrüßung durch die Vorstände Tamara Leuze und Thomas Hummel und der Eröffnung mit dem strammen Erzherzog-Albrecht-Marsch erklangen die Melodien der Musicals »Aladdin« und »The Beauty and the Beast«. Kilian Heißel zeigte als Solist am Tenorhorn bei »The Story« einen perfekten, bravourösen Auftritt und sorgte für wahre Gänsehautmomente. Eindrucksvoll und leidenschaftlich präsentierte sich die Kapelle bei Ennio Morricones bekannten Western-Werk »Moment for Morricone«.

Ehrungen wurden vergeben

Das Vorstandsteam, die Jugendleiterinnen und der Vertreter des Blasmusikverbandes Sigmaringen, Ehrenvorsitzender Egon Wohlhüter, durften eine Reihe von Auszeichnungen und Ehrungen vergeben. Dies waren: die erfolgreichen Absolventinnen der D1-Prüfung Lotta Heinzelmann, Alina Philipp, Lara Philipp und Leni Jaudas, für zehn Jahre Vereinszugehörigkeit Miriam Leuze, für 20 Jahre Annika Schmid, Franz Schmid und Michael Heißel, für 40 Jahre Dietmar Heinzelmann, Kurt Heißel und Michael Weiß sowie für 50 Jahre Rainer Zeiler. Für seine 20-jährige Vorstandsarbeit erhielt Rudi Jaudas unter stehenden Ovationen die Fördermedaille in Gold.

Zur wunderschönen Stremtal Polka erhoben sich die Musikerinnen und Musiker und zeigten mit ihrem Gesang zur begleitenden Melodie, dass sie nicht nur spielen, sondern auch wunderbar singen können. Nach dem Ohrwurm-Stück, der lieblichen Polka »Eine letzte Runde« standen mit »Bon Jovi« und »Music« von John Miles nochmals zwei mitreißende Konzert-Höhepunkte an, die bei den Gästen für großen Applaus und Begeisterung sorgten. Nach der Zugabe der Polka »Zeitlos« bedankte sich Vorstand Gerhard Jaudas bei den vielen Gästen für ihren Besuch und überreichte dem strahlenden Dirigenten Dietmar Pelz, seinen beiden Stellvertretern Annika Schmid und Kilian Heißel, Pfarrer Wolfgang Drescher, der musikalischen Aushilfe Martin Heberle und dem Moderatoren-Team Julia Steinhart und Julia Heißel jeweils Präsente. Zum Stehempfang hatte die Musikkapelle ins Bürgerhaus eingeladen. (v)