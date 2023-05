Mit Kart-Slalomfahren in Eningen die Koordination trainieren

Kinder hatten Spaß an den Koordinationsübungen beim Kartslalom des AC Reutlingen in Eningen.

REUTLINGEN/ENINGEN. Immer mehr Kindern mangelt es an Koordinations-Fähigkeiten, an Konzentration oder Geschicklichkeit. Bewegungserfahrungen, wie früher auf Bäume klettern, kommen zu kurz. Es sei denn, man ist im Sportverein aktiv. Aber es müssen nicht zwingend Ballspiele sein. Es können auch Räder sein. Karträder zum Beispiel, wie sie der Automobilclub Reutlingen mit seiner Slalomsport-Sparte anbietet. Nächstes Jahr wird der Verein hundert Jahre alt und versteht sich nach wie vor als Institution, wo Jung und Alt Spaß an der mobilen Fortbewegung haben können. Dem Vorsitzenden Michael Baisch und seinen ehrenamtlichen Helfern ist dabei wichtig, »Kinder schon früh die Möglichkeit zu bieten, sich auf den motorisierten Straßenverkehr vorzubereiten«.

Die Heranwachsenden werden beim Kartslalom zudem in der Kraftausdauer und Reaktionsschnelligkeit geschult. Ein enger Parcours, gespickt mit herausfordernden Aufgaben, verlangte am Samstag auf dem Parkplatz des Eninger Schulungszentrums HS beim ersten Schnuppertraining der neuen Saison absolute Fahrzeug- und Körperbeherrschung. Die Jungs, die mit ihren Eltern am Nachmittag kamen, wurden mit den Viertaktern vertraut gemacht und konnten dann bereits losdüsen. »Völlig ungefährlich«, wie Baisch versicherte. Nächster Schnupperkurs ist am Samstag, 13. Mai, 17 Uhr, bei Möbel Rogg in Betzingen. (GEA)