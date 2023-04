Mehr als 176 Millionen Euro Förderung für Albgemeinden

Laut Haushaltsentwurf wird die Gemeinde Engstingen in diesem Jahr mehr Geld einnehmen als ausgeben.

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN/SONNENBÜHL. Effiziente Abwasserentsorgung, Modernisierung von Wasserwerken und Schutz vor Hochwasser: Mit mehr als 176 Millionen Euro unterstützt das Land in diesem Jahr Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg zur Umsetzung und Verbesserung der Maßnahmen im Bereich der Wasserwirtschaft. Die Stadt Hayingen und die Gemeinde Sonnenbühl erhalten zusammen einen Zuschuss in Höhe von 2,7 Millionen Euro aus dem Förderprogramm »Wasserwirtschaft 2023« vom Land Baden-Württemberg.

Knapp 1,6 Millionen Euro fließen für den zweiten Bauabschnitt der Verbindungsleitung zwischen der Stadt Hayingen und der Albwasserversorgungsgruppe VI, gut 1,1 Millionen Euro gibt es für das Hochwasserrückhaltebecken in Sonnenbühl-Erpfingen.

Die grüne Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg ist erfreut, dass in ihrem Wahlkreis Hayingen und Sonnenbühl profitieren. »Die Auswirkungen des Klimawandels machen sich auch im Bereich der Wasserwirtschaft bemerkbar. Deshalb müssen wir unsere Wasserversorgung oder den Hochwasserschutz zukunftsfest ausgestalten und unsere Infrastruktur so anpassen, dass sie den Herausforderungen des Klimawandels gerecht werden kann. Von sauberen Gewässern, effizienter Abwasserentsorgung und sicherem Hochwasserschutz profitieren Mensch und Natur zugleich«, erklärt Holmberg in einer Mitteilung.

Bescheide stehen noch aus

»Im Bereich der Wasserwirtschaft stellen sich viele neue Herausforderungen wie Starkregen und Trockenheit, neue Stoffe und Mikroplastik. Mit dem Förderprogramm Wasserwirtschaft unterstützen wir unsere Kommunen als Trägerinnen der Daseinsvorsorge bei der Bewältigung der Investitionen zur Verbesserung der Wasserversorgung, der Wasserqualität, der Gewässerökologie und des Hochwasserschutzes«, betont auch der CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hailfinger.

In diesem Jahr fließen mehr als 87,5 Millionen Euro in Maßnahmen im Abwasserbereich. Mit fast 45 Millionen Euro bezuschusst das Umweltministerium Maßnahmen für den Hochwasserschutz und die Gewässerökologie. Für die Wasserversorgung sind fast 43,7 Millionen Euro vorgesehen.

Die im »Förderprogramm 2023 gemäß den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft« enthaltenen Maßnahmen sind von den Kommunen beabsichtigt, aber noch nicht bewilligt. Die endgültige Förderung der einzelnen Maßnahmen erfolgt durch separate Bewilligungsbescheide. (eg)