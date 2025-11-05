Münsingen versteigert erstmals Bauplätze

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die »Filetstücke«, wie Bürgermeister Mike Münzing sie nennt, haben schon bald neue Eigentümer. Dabei handelt es sich um drei Baugrundstücke in der Straße Unter der Bleiche zwischen dem Freibad und dem ehemaligen Krankenhaus in Münsingen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt wurde der Bauplatzpreis im Höchstgebotsverfahren – mit einem Mindestgebot von 300 Euro pro Quadratmeter – angeboten. So viel wurde noch nie für ein städtisches Grundstück in Münsingen verlangt, auf dem Ein- und Zweifamilienhäuser erlaubt sind.

Gebotssummen bleiben geheim

Am Montagnachmittag pünktlich um 13.30 Uhr wurden die vier Umschläge, die bis dato eingegangen waren, im Rathaus von Simone Kurz vom Liegenschaftsamt und vom Bürgermeister geöffnet. Zwei Bieter haben für alle drei, ein Bieter für den mittleren und ein weiterer Bieter für den rechten Bauplatz – die alle zwischen 553 und 555 Quadratmeter groß sind – Angebote abgegeben. Wie viel jeweils geboten wurde, bleibt ein Geheimnis. Nur der Stadtrat erfährt in der nächsten nicht öffentlichen Sitzung, wer zum Zuge kam und wie viel die künftigen Häuslebauer investiert haben.

Die Lage sei »besonders privilegiert«, hatte Münzing im Vorfeld Werbung gemacht. In den vergangenen drei Jahrzehnten habe man so etwas nicht mehr im Angebot gehabt. Bieten konnten nur private Interessenten, keine gewerblichen Bauträger. Im Oktober wurden im Zuge des Waldumwandlungsverfahrens die drei Grundstücke am Hang von Bäumen und Sträuchern befreit. Das bedeutet, dass die neuen Eigentümer nach Abschluss des Kaufvertrags und der Baugenehmigung die Bagger im kommenden Jahr anrollen lassen können. (lejo)