Leader fördert 20 Kleinprojekte in der Region

GOMADINGEN/ENGSTINGEN. In der Leader-Region Mittlere Alb sind erneut 20 Projekte zur Förderung ausgewählt, worden, sie erhalten zusammen mehr als 400.000 Euro. Nicht alle Anträge haben einen Zuschlag erhalten. Zu den geförderten Kleinprojekten gehören auch zwei in Gomadingen und eines in Engstingen, teilt das Leader-Regionalmanagement Mittlere Alb mit.

In diesem Jahr war das verfügbare Budget durch viele Projektanträge deutlich überzeichnet. Daher hatte sich der Beirat eingehend mit allen Anträgen beschäftigt und im konstruktiven Austausch die inhaltlich wertvollsten Projekte, insgesamt 20, ausgewählt. Für diese werden rund 145.000 Euro Fördermittel vom Land und vom Verein Leader Mittlere Alb zur Verfügung gestellt. 2025 werden Vorhaben in den Bereichen Freizeit (Musik, Sport, Kreativität), Grundversorgung, demokratische Teilhabe, Beteiligung und Inklusion sowie Jugend- und Kulturaktivitäten gefördert. Im Folgenden werden einige beispielhafte Projekte genannt.

»Musik zum Mitmachen – Kinderkonzert für alle«: Der Musikverein Dapfen will auf sein kulturelles Angebot aufmerksam machen und das Interesse am gemeinschaftlichen Musizieren wecken, insbesondere bei jungen Menschen. Ziel ist es, die Vielseitigkeit von Musik in Form von Spaß, Bewegung und Gemeinschaft zu vermitteln. Dafür soll im November 2025 ein Kinderkonzert in der Sternberghalle in Gomadingen veranstaltet werden. Es gibt ein kunterbuntes Programm mit musikalischer Schatzsuche, Instrumentenquiz, kreativen Instrumentenvorstellungen, Musik-Fotobox und professioneller Kinderband. Der Aktionstag richtet sich an Kinder zwischen drei und zwölf Jahren, die aktiv ins Programm eingebunden werden, und ihre (Groß-)Eltern.

Zweitzeugen berichten

»Z(w)eitzeugen«: In Grafeneck gab es keine Überlebenden des nationalsozialistischen »Euthanasie-Verbrechens« (Massenmorde an Kranken und Menschen mit Behinderungen), weshalb die Frage nach Zeitzeugen in der Gedenkstätte Grafeneck lange nicht im Fokus stand. Doch im Rahmen der Gedenk- und Erinnerungsarbeit zeigte sich, dass in der Region eine Vielzahl von Menschen berichten kann, wie das Verbrechen in der Bevölkerung wahrgenommen wurde. Es handelt sich häufig um Erzählungen, die in Familien und Dorfgemeinschaften überliefert wurden. Es sind also Zeugen der Zeitzeugen – die Zweitzeugen. Einige dieser Stimmen werden nun gesammelt, dokumentiert und zugänglich gemacht. Dafür wird eine Medienstation in Grafeneck eingerichtet, zusätzlich können die Zeugnisse online abgerufen werden.

»Gasthaus Adler Kohlstetten«: Die Gaststätte Adler, der einzige gastronomische Betrieb in Kohlstetten, wird seit kurzer Zeit von der Albnomaden GbR betrieben. Deren Ziel ist es, den Adler mit innovativen Ideen wiederzubeleben und einen Ort zu schaffen, an dem die Bürger gern zusammenkommen, einen Ort für Begegnung und Kultur. Im Angebot sind schwäbische, marokkanische und mediterrane Gerichte. Mit dem Projekt erhält das Gasthaus eine Einrichtung und Ausstattung, was der Wiederbelebung des traditionsreichen Hauses dienen soll. Es ist geplant, den Adler regelmäßig von Freitag bis Sonntag zu öffnen. Das Besondere: Jeden ersten Freitag im Monat gibt es einen schwäbischen, jeden zweiten Freitag im Monat einen marokkanischen Abend.

Neue Projektideen gesucht

In der Leader-Region Mittlere Alb werden stets neue Projektideen gesucht, die der Weiterentwicklung der Region dienen. Das bezieht sich zum Beispiel auf Themenbereiche wie die Attraktivierung von Dorfplätzen, die Erweiterung von Angeboten für Freizeit, Kultur und Bildung, die Stärkung von Nah- und Grundversorgung, den Ausbau der regionalen Wirtschaft, Stärkung von Beteiligung, Demokratie und Vernetzung, Maßnahmen für Klimaschutz und Ressourcenschonung, Förderung von Inklusion oder Initiierung digitaler Errungenschaften.

Projektanträge können vom 14. Juli bis 30. September eingereicht werden. Für die Projektförderung stehen 157.000 Euro an EU-Mitteln, zuzüglich Landesmitteln, zur Verfügung. Voraussichtlich am 24. November wird entschieden, welche der eingereichten Anträge eine Förderung erhalten.

Das Leader-Regionalmanagement Elisabeth Markwardt (07381 4029702, markwardt@leader-alb.de) und Hannes Bartholl (07381 4029701, markwardt@leader-alb.de) berät gern alle Interessierten. Weitere Infos gibt’s im Internet. (pm)

www.leader-alb.de