»LandMobil«-Projekt: Mehr E-Scooter für die Alb

MÜNSINGEN. Im Rahmen des Pilotprojektes »LandMobil« wird das im Jahr 2021 und 2022 erprobte Sharing-Angebot von E-Bikes und E-Scootern ab Samstag, 1. April, in veränderter Form fortgeführt und auf weitere Gemeinden im Landkreis ausgedehnt.

»Auf Basis der Erfahrungen, die wir bereits mit dem E-Bikesharing in Münsingen und Engstingen gesammelt haben, konnten wir das Angebot nun weiterentwickeln«, erklärt Projektkoordinatorin Jessica Baisch-Nipatsiripol aus dem Kreisamt für nachhaltige Entwicklung im Landratsamt Reutlingen. Ab Samstag, 1. April, stehen in Münsingen und Engstingen E-Scooter der Firma Lime bereit. Der Bürgermeister der Gemeinde Engstingen, Mario Storz, ergänzt: »Die Auswertung der Nutzungszahlen aus dem Jahr 2022 hat gezeigt, dass die E-Scooter während des Testzeitraums im Oktober und November 2022 wesentlich häufiger genutzt wurden als die E-Bikes. Daher erfolgt nun der Umstieg von E-Bikes auf E-Scooter.« Künftig wird es also keine E-Bikes mehr im Sharing-System geben, sondern eine reine E-Scooter-Flotte.

Die Zusammenarbeit mit Lime ermöglicht es, das E-Scooter-Sharing ohne Fördermittel anzubieten und auf weitere Gemeinden im Landkreis auszuweiten. Diese haben bereits Interesse signalisiert. Mike Münzing, Bürgermeister der Stadt Münsingen, erläutert: »Somit kann ein wesentlich größerer Bereich des Landkreises mit diesem flexiblen und umweltfreundlichen Mobilitätsangebot abgedeckt werden, und die Nutzenden haben die Möglichkeit, auch Strecken zwischen den einzelnen Ortschaften oder Ortsteilen zurückzulegen.« Neben dem erweiterten Geschäftsgebiet besteht der Vorteil, dass das Angebot der Firma Lime günstiger ist. Durch diese Verbesserungen bietet sich bei guter Nutzung der E-Scooter die Chance, das Angebot in den Gemeinden über die Probephase hinaus zu erhalten und im Landkreis nachhaltig zu etablieren.

Testen beim Gartenmarkt

Wer sich ein Bild der grün-weißen E-Scooter von Lime machen möchte, ist eingeladen, auf dem Kunst- und Gartenmarkt in Münsingen am Sonntag, 23. April, vorbeizuschauen. Am Land-Mobil-Stand des Landkreises Reutlingen gibt es von 11 bis 17 Uhr die Möglichkeit, die Scooter zu testen, Fragen zu stellen und sich mit den Projektbeteiligten auszutauschen. Außerdem informiert der Landkreis Reutlingen zu weiteren Mobilitätsangeboten im Landkreis: Von Informationen zu E-Mobilität über Carsharing bis hin zum Anmeldeverkehr und neuen Buslinien gibt es ein breites und bunt gefächertes Angebot.

Alle Infos zum Projekt und zur Nutzung der E-Scooter gibt es auf der Homepage des Landkreises Reutlingen im Themenbereich »Nahverkehr und Mobilität«. Auch auf den Internetauftritten der Gemeinden Münsingen und Engstingen gibt es aktuelle Infos zu Land-Mobil. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. (em)

