Kunst fürs Alb-Hospiz in Münsingen

MÜNSINGEN. Noch bis einschließlich Dienstag, 10. Oktober, sind im Kultspace in der Uracher Straße 5 in Münsingen die Arbeiten der Münsinger Künstlerin Ingeborg Siegler-Harrer zu sehen. Es ist keine Ausstellung wie jede andere: Die experimentierfreudige Autodidaktin will ihre Bilder nicht nur zeigen, sondern mit ihrer Malerei auch Gutes tun. Der komplette Erlös aus dem Verkauf der Werke und alle während der Ausstellung gesammelten Spenden sind für das Alb-Hospiz in Münsingen bestimmt – eine Herzensangelegenheit der Künstlerin, heißt es in einer Mitteilung des Hospizes.

Angetrieben von der Lust am Gestalten und Ausprobieren, hat Ingeborg Siegler-Harrer ihre ganz eigene künstlerische Sprache entwickelt. Bei der gut besuchten Ausstellungseröffnung am Montagabend zeichnete Uwe Reutter in seiner Einführung diese Entwicklung nach. Die Münsinger Künstlerin hat dabei förmlich aufgesaugt, was in verschiedenen Kursen zu lernen war. Wissen und Können ist das eine, Neugier und Kreativität das andere – davon bringt Ingeborg Siegler-Harrer selbst jede Menge mit. Mit ebenso viel Spontaneität wie kritischer Beharrlichkeit gestaltet sie Kunst, die mit leichter Hand gemalt wirkt, tatsächlich aber sorgfältig durchkomponiert ist.

Ihre Bilder ganz unterschiedlicher Formate bietet Ingeborg Siegler-Harrer zu überschaubaren gestaffelten Preisen an – komplett zugunsten des Alb-Hospizes. Die von der Samariterstiftung getragene Einrichtung ging vor einem Jahr in Betrieb.

Die acht Plätze im Alb-Hospiz werden von den Krankenkassen finanziert, allerdings nur zu 95 Prozent. Die verbleibenden fünf Prozent – jährlich ungefähr 70.000 Euro – muss die Samariterstiftung als Trägerin über Spenden aufbringen. Die Benefiz-Ausstellung ist damit eine mehr als begrüßenswerte Aktion, betonte Birgit Gebhardt, die Sprecherin der Münsinger Alb und Hospiz Stiftung, die sich um die nötigen Spenden bemüht. (eg)

