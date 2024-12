Kreative in Mariaberg präsentieren ihre Arbeiten

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN-MARIABERG. Durchzublicken heißt bestens vertraut mit etwas zu sein. Zu wissen, wo es langgeht, den Überblick zu haben. Durchblicken ist sozusagen ein Endergebnis aus der Summe der Einblicke, die man so bekommt. Einblicke in Weltgeschehnisse, über den eigenen Gartenzaun hinweg und durch Türen und Fenster. Durch etwas hindurch, zu etwas hin, mehr Erkenntnis über anderes und manchmal auch über sich selbst. »Durchgeblickt?!« ist darum auch der Titel der aktuellen Werkschau der vier künstlerischen Ateliers Mariabergs. Künstler, die in dem diakonischen Unternehmen leben, arbeiten oder zur Schule gehen, präsentieren im Klostergebäude ihre neuesten Arbeiten. Vor Kurzem ist die Ausstellung offiziell eröffnet worden.

Künstler aus dem Atelier 5, dem Offenen Atelier, dem Kunstkeller des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Mariaberg und von den Dienstagswebern präsentieren ihre aktuellen Werke in der Mariaberger Werkschau. FOTO: MARIABERG Künstler aus dem Atelier 5, dem Offenen Atelier, dem Kunstkeller des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Mariaberg und von den Dienstagswebern präsentieren ihre aktuellen Werke in der Mariaberger Werkschau. FOTO: MARIABERG

»Es ist wieder einmal höchst beeindruckend, welche Fülle und Vielfalt an Werken binnen eines Jahres entstehen kann«, begrüßte Mariabergs Vorstand Michael Sachs die Gäste der Vernissage. »Unser Dank geht in erster Linie an die Künstlerinnen und Künstler, ohne deren Schaffenskraft diese Ausstellung nicht möglich wäre.« Sachs dankte aber auch den Leiterinnen der vier künstlerischen Ateliers in Mariaberg: Barbara Knupfer und Anika Hellstern vom Atelier 5, Anne Landenberger vom Kunstkeller, Ina-Maria Schindele vom Offenen Atelier und Sybille Weber von den Dienstagswebern. »Sie alle übernehmen Verantwortung für die Mariaberger Kunstangebote und leisten eine sehr wertvolle Arbeit«, betonte er. Nach einem Zwischenspiel des Musikers Wolfgang Karrer führten die beiden Kunstassistentinnen Barbara Knupfer und Anika Hellstern in die Ausstellung ein.

Kunstvolle Reise durchs Kloster

»Durchgeblickt?! – das Fragezeichen mit dem Ausrufezeichen zusammen betrachtet bringt uns zu der Frage ›Wer hat da noch den Durchblick?‹ – Wo finden wir den Durchblick in der Kunst und im Leben?«, fragte Barbara Knupfer. Sie lud das Publikum zu einer kunstvollen Reise durch die Klostergänge ein. Zu entdecken gab es Malereien, Collagen, Zeichnungen, Linoldrucke und gewebte Kunst. »Jedes Kunstwerk erzählt auf seine Weise etwas zum Titel ›Durchgeblickt?!‹«, führte sie aus. Anika Hellstern ergänzte: »Beim Kunst Erschaffen bedeutet ›den Durchblick zu haben‹ auch, technisches Wissen zu besitzen. Wie muss ich mit dem gewählten Material umgehen? Welche Technik kann ich nutzen?« Den Durchblick zu bewahren, bedeute heutzutage, mehr als nur eine klare Sicht zu haben, erklärte sie. »Es kann bedeuten, den Horizont zu erweitern, über den Tellerrand hinauszuschauen. Das wollen wir mit unserer Werkschau erreichen.«

Die Ausstellung kann bis zum 23. März montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr im ehemaligen Kloster Mariaberg besichtigt werden. Beteiligt sind Künstler aus dem Atelier 5, dem Offenen Atelier, dem Kunstkeller des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Mariaberg und von den Dienstagswebern. (eg)