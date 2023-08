Kleinengstingen: Lauschiger Abend unter alten Bäumen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN-KLEINENGSTINGEN. Franziskaner Weizenstand, eines der größten Bierfässer, Jägi-Stand, Festzelte und Lauben – die Bauwagen-Gruppe Kleinengstingen versteht es, bei ihren Gästen gute Laune und super Stimmung zu verbreiten. Open Air im Schutz der Baumkronen hat was, und das zum bestimmt 20. Mal, wie ihr Sprecher Simon Dollinger versicherte. Dazu einige Sensationen wie der schon Kult gewordene Wasserfall, Riesenstrohhalme für das Getränk im Gießkännchen mit Freunden und Bier aus einem der größten Bierfässer Das diente als Verkaufsstand für mehr als 16 verschiedene Biersorten aus den unterschiedlichsten Ländern. Guiness aus Schottland, tschechisches Budweiser, Heineken aus den Niederlanden oder das im Schwarzwald gebraute Tannenzäpfle, die Vielfalt war ausschlaggebend und ganz nach dem Geschmack der Bierfans. Die krönten den Abend mit einem Bierdiplom, die Cocktailanhänger dagegen schworen eher auf Klassiker mit Rum, Gin und Wodka. Mal cremig oder fruchtig, säuerlich oder herb, süß oder würzig, ihr Traumgetränk war sicher dabei.

Musikalisch hatte DJ Albo am Samstagabend alles im Griff, lieferte Techno ebenso ab wie Mallorcakracher und Partyhits. Beim Frühschoppen am Sonntag trumpfte die Alb7 auf, eine neu gegründete Formation aus dem Raum Engstingen. Die sieben ambitionierten Hobbymusiker setzen alles auf eine Karte – böhmisch-mährische Blasmusik mit Polka, Marsch und Walzer und moderne Literatur. Zur Freude der Besucher, denen die Unterhaltung in außergewöhnlicher Atmosphäre unter den alten Bäumen sichtlich gefiel. Am Nachmittag spielte die Tanz- und Partyband von der Schwäbischen Alb »Manne & Danne«.

»Wir sind absolut zufrieden. Trotz schlechtem Wetter war es gut besucht und alles ist gut gelaufen«, resümierte Simon Dollinger. (mek)