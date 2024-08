Kick- und Musikfeschd in Meidelstetten: Es gibt ordentlich was auf die Ohren

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Es ist das mittlerweile 39. Kick- und Musikfeschd, das der Verein für angewandte Lebensfreude präsentiert. Das Fest findet nicht im Adler in Meidelstetten, sondern Auf der Steig beim Schützenhaus statt. Am Freitag spielen eine Band und ein DJ, und am Samstag spielen zwei Bands. Auch dieses Jahr ist am Freitagabend der Eintritt frei.

Ansonsten kicken wie jedes Jahr 40 Hobbymannschaften am Samstag und Sonntag um den Pokal, der dann am Sonntagabend bei der sicherlich einzigartigen Siegerehrung überreicht wird. Im Anschluss kann man die Strapazen der vergangenen Tage beim Schwof abschütteln.

Während des ganzen Fests gibt es ein Kinderprogramm, das mit dem Kindertheater am Sonntagmittag seinen Abschluss findet. Natürlich gibt es Zeltplätze, voraussichtlich ein Lagerfeuer – das ist wegen Waldbrandgefahr noch nicht sicher – und allerlei gegen Hunger und Durst. Traditionell kommt der Erlös der Kulturarbeit und anderen gemeinnützigen Zwecken zugute.

Stramme Grooves

Am Freitag, 23. August, steht ab 20.30 Uhr die Band Skarbone14 auf der Bühne. Mit ihrem Stil zwischen Ska, Rock und Worldmusic ist Skarbone14 über Europa, Kanada und Burkina Faso hinweggefegt, heißt es in der Ankündigung Ob sie in Pubs, Clubs oder auf Festivals spielt, überall begeistert sie mit ihrer hoch energetischen Vorstellung. Nach mehr als 700 Gigs in 21 Jahren gibt es keinen Zweifel, dass Skarbone14 eine Band ist, die für die Bühne geschaffen ist und die Musiker für ihre Show geboren sind. Mit strammen Grooves, einem fetten Sound und anspruchsvollen, französischen Texten bringt Skarbone14 die Party zu den Leuten – egal, wo sie stehen. Seit 2001 veröffentlichte die Band eine EP und sechs LPs. Ab 23 Uhr übernimmt DJ Rainer Tobak. Der Eintritt ist frei.

Foto: PR

Am Samstag, 24. August, gibt es ab 20.30 Uhr mit Tumult Electronic Brass auf die Ohren. Ein DJ-Set interpretiert von einer Marching Band – das ist die Band Tumult. Mit ihrem selbst kreierten Gerne »Electronic Brass« hat die Formation ihren unverwechselbaren Sound gefunden. Es treffen klassische Elemente der Blasmusik auf moderne Sounds aus Electronic, Techno und House. Eine Symbiose, die einen ungeahnten Drive erzeugt. Vier Bläser, zwei Schlagzeuger und ein Vibraphonist bringen eine unglaubliche Power auf die Bühne und das Publikum zum Abshaken.

Skapunk aus Hannover

Ab 23 Uhr geht es mit der Gruppe Wisecräcker weiter. Es ist Hannover, es ist 1996, Helmut Kohl ist Kanzler, Telefone hängen gemeinhin mit dem Kabel am Gerät, und die Band Wisecräcker spielt ihre erste Show. Der Sound der Band entwickelt sich mit den Jahren stetig weiter, egal ob live oder auf Tonträgern. Vom Crossover-Punk mit Saxofon wird es immer mehr zum eigenständigen Skapunk, geprägt von vier Bläsern, drei Sprachen, einer Menge Dampf und dem Ziel, die Beine vor den Bühnen dieser Welt zum Tanzen zu bringen.

Kohl und Telefonkabel gibt es schon lange nicht mehr, Wisecräcker ist hingegen mehr denn je am Start. Nach knapp 800 Shows in 14 Ländern, sieben Platten und unendlich vielen Tourkilometern haben die sieben Herren 2023 ihr neues Album »Vida en color« veröffentlicht. Der Eintritt für beide Bands am Samstag beträgt zusammen 15 Euro beziehungsweise ermäßigt 12 Euro.

Am Sonntag, 25. August, kommen die jungen Gäste ab 15.30 Uhr beim Kindertheater mit Clown Klikusch auf ihre Kosten. Es heißt dann »Arrivooo…olé!!!«, und es verspricht eine vergnügliche Show für Jung und Alt zu werden. Der clowneske Artist mit dem ungestümen Charme öffnet seinen Koffer und entfacht ein temperamentvolles Spektakel der Jonglierkunst. Doch ob Feuer Artistik, Jonglage oder Hochrad-Turbulenzen: Clown Klikusch wird mit allem auf seine ganz eigene Art fertig. Dabei improvisiert Klikusch immer wieder gern und bezieht das Publikum mit in seine Show ein. So ist keine Vorstellung wie die andere, doch jede ein Erlebnis für sich. Der Eintritt ist frei.

Siegerehrung und Schwof

Dann stehen ab 20 Uhr noch die Siegerehrung und anschließend Schwof auf dem Programm – ebenfalls bei freiem Eintritt. (eg)