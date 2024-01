Immer mehr Sonnenstrom für Engstingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. In Engstingen wird immer mehr Energie mit Sonnenlicht erzeugt. Klimaschutzmanager Philipp Frenz hat die Entwicklung der vergangenen Jahre in einem Bericht zusammengefasst. Wer eine PV-Anlage installiert, muss dies der Bundesnetzagentur melden. Daher gibt es eine solide Datenbasis zu den bestehenden Anlagen in Engstingen.

In der Gemeinde sind 2023 101 neue PV-Anlagen installiert worden, ein Rekord. 2011 waren es 78 Anlagen, die erste Spitze in der Installationskurve. Danach ging es wegen deutlich gesunkener Vergütungen steil bergab bis zum Tiefstand 2016 mit zwei Anlagen, seither geht es kontinuierlich bergauf. Interessant ist auch, dass 2023 vor allem kleinere Anlagen auf privaten Dächern in Betrieb genommen wurden.

Seit 2001 wurden insgesamt knapp 14 Megawatt Nennleistung in Engstingen in Betrieb genommen, die Bandbreite der Leistung reicht von Balkonkraftwerken mit 0,5 kW bis zum Solarpark Haid mit 2,5 Megawattstunden. Zum Vergleich: Ein Windrad des Typs, von denen drei nach Engstingen kommen sollen, hat eine Nennleistung von 6,6 Megawatt. Der vollständige Bericht steht auf der Webseite der Gemeinde. (eg/wu)

www.engstingen.de/Startseite/ Gemeinde/aktuelles.html