Honauer Steige wird am Freitagabend wieder freigegeben

LICHTENSTEIN. Die Sicherungsarbeiten an der Honauer Steige werden am Freitagnachmittag, 26.09.2025, abgeschlossen. Die B 312 / B 313 kann daher bereits im Laufe des Freitagabends wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Die Absperrungen und wichtigsten Umleitungsschilder werden noch am Abend entfernt, die weiteren Schilder folgen Anfang der Woche.

Am Montagabend, 22.09.2025, musste der Albaufstieg aufgrund von Steinschlaggefahr kurzfristig gesperrt werden. Durch starken Niederschlag hatte sich Gesteinsmaterial im Hang oberhalb der zweiten Kehre aus Richtung Honau kommend gelöst. Innerhalb weniger Tage ist es gelungen, das lose Gesteinsmaterial im Hang zu sichern und die Gefahr für die Verkehrsteilnehmenden zu beseitigen.

Die Woche an der Steige im Rückblick

Die kurzfristige Sperrung der Honauer Steige stellte für die Anwohnerinnen und Anwohner der umliegenden Städte und Gemeinden ebenso wie für Pendlerinnen und Pendler eine große Belastung dar. Das Landratsamt Reutlingen hat deshalb sofort mit Hockdruck an der Freigabe der Steige sowie einer guten Lösung für öffentlichen Nahverkehr und Rettungsdienste gearbeitet.

Für Busse und Rettungsfahrzeuge wurde eine Umleitung über einen Radweg eingerichtet. Zunächst war für den öffentlichen Nahverkehr jedoch nur eine Einbahnregelung möglich. Ab Mittwochmittag übernahmen Mitarbeitende des Landratsamtes die Verkehrsregelung, um die Umleitungsstrecke in beide Richtungen befahrbar zu machen. In der Nacht ging dann eine spezielle Ampelanlage in Betrieb, die kurzfristig ausgeliehen und installiert werden konnte.

Parallel wurde durch das Landratsamt Reutlingen in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Tübingen das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) für eine ingenieurgeologische Beratung angefragt. Direkt am Donnerstagmorgen begann eine Spezialfirma damit, die losen Steine und Felsen im Hang zu beräumen, wobei der anhaltende Niederschlag die Arbeit erschwerte.

Trotzdem können die Sicherungsmaßnahmen am Freitagnachmittag abgeschlossen werden. Nachdem die Fahrbahn von Gestein und Schmutz befreit worden ist, wird die B 312 / B 313 im Laufe des Abends wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Alle Verkehrsteilnehmenden, öffentlicher Nahverkehr und Rettungskräfte können die Steige dann wieder regulär nutzen.

Landrat Dr. Ulrich Fiedler bedankt sich: »Mein Dank gilt zum einen den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis und ihre Geduld angesichts der enormen Beeinträchtigungen. Zum anderen danke ich allen Beteiligten, die an einem Strang gezogen haben, um schnell Lösungen zu finden und die Steige wieder freizugeben.« (pm)