Hengstvorstellung im Marbacher Gestüt

GOMADINGEN-MARBACH. Mit frischem Schwung startet das Haupt- und Landgestüt Marbach ins Zuchtjahr 2025. Am Samstag, 8. März, um 17 Uhr beginnt die Vorstellung der Marbacher Landbeschäler für die kommende Zuchtsaison in der festlichen geschmückten Reithalle vor Fachpublikum. Durch das Programm führen Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck im Gespräch mit Olympiareiterin Dr. Annette Wyrwoll sowie Springreiter und Körkommissar Andy Witzemann im Gespräch mit Moderator Hendrik Schulze Rückamp.

In einem mehrstündigen Programm präsentiert das Team des Gestüts neue und bewährte Landbeschäler. Mit hohen Erwartungen werden Pferdezüchter wieder weite Anreisen auf sich nehmen, um insbesondere die Neuzugänge im Hengstbestand des Haupt- und Landgestüts Marbach zu begutachten. Darunter sind hochkarätige Spring- und Dressurtalente genauso wie Pferde, die in Geländepferdeprüfungen erfolgreich sind. Nicht nur wegen der königlich-württembergischen Araberzucht und der Vielseitigkeitspferde ist das Gestüt Marbach berühmt für Edelpferde. Als Veredler für die Warmblutpferdezucht in Baden-Württemberg nehmen Trakehner eine besondere Rolle ein.

Züchter-Hocketse im Anschluss

Neben den mit Spannung erwarteten Neuzugängen präsentiert das Gestüt auch Hengste, die sich mittlerweile unter dem Sattel sowohl im Dressurviereck als auch in Springparcours bis zur schweren Klasse bewährt haben.

Eintrittskarten können ab sofort online erworben werden. Restkarten sind an der Tageskasse erhältlich. Den Hengstverteilungsplan gibt es an Eingängen, er ist im Eintrittspreis inbegriffen. Bewirtet wird auf dem Vorplatz der großen Reithalle. Hunde sind in der Halle nicht gestattet. Im Anschluss findet eine »Züchter-Hocketse« in der beheizten Reithalle statt, zu der die Zuschauer eingeladen sind.

Für alle, die nicht zur Hengstvorstellung nach Marbach kommen können: Die Veranstaltung wird online auf www.ClipMyHorse.TV live übertragen, ein Link findet sich kurz vor der Veranstaltung auf der Startseite des Gestüts Marbach. (eg)

