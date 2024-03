Happy End für Gerold Werner aus Gomadingen bei »First Dates Hotel«

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Das ging schnell! Gerold Werner aus Gomadingen-Dapfen hat in der Kuppelsendung »First Dates Hotel« eine potenzielle Partnerin gefunden. »Claudia hat mein Herz sehr berührt«, sagte der 53-Jährige, der nach 26 Jahren in einer Beziehung seit nunmehr sechs Jahren single ist. Bei einem Blind Date im Rahmen des Vox-Formats hatte er sich mit der 54-Jährigen aus Fürth bestens verstanden. Die beiden wollten sich unbedingt noch einmal treffen. Jetzt ging es für die beiden in der am Montagabend ausgestrahlten TV-Folge auf ein zweites Rendezvous.

Gerold Werner und Claudia überdimensionale Bleistifte als Hinweis auf ihr Date überreicht. Der Hobby-Pilot von der Schwäbischen Alb hatte »keine Ahnung«, was das soll. »Ich hätte Lust, mit Claudia durch Palma zu laufen.« Sein Wunsch wurde tatsächlich wahr. Die beiden durften einen Ausflug nach Palma unternehmen. Arm in Arm spazierten sie durch die Straßen der Hauptstadt der spanischen Insel Mallorca. »Es war ein schönes Gefühl.«

In der Urlaubsstadt trafen sie auf einen Künstler, der eine Karikatur vom Pärchen zeichnen wollte. Auf der Suche nach der besten Pose setzte sich Claudia auf seinen Schoß. »Ich war sehr überrascht«, sagte Gerold Werner lachend, »aber es hat sich auch gut angefühlt«. Während sie eigentlich still halten sollten, witzelten die beiden immer wieder miteinander. »Sie strahlt eine Ehrlichkeit aus, die ich gerne annehme« schwärmte der Dapfener. »Ich fühle mich einfach wohl in ihrer Nähe.« Ähnlich sah die Gefühlswelt bei Claudia aus: »Ich fühle intensiv, dass es mit uns klappen könnte und ich ankommen könnte bei ihm.« Nachdem sich beide über die fertige Karikatur schlapp gelacht hatten, schauten sie sich tief in die Augen - und küssten sich.

Roland Trettl begeistert vom schwäbisch-fränkischen Paar

»Der Augenblick war da und den habe ich genutzt«, sagte Gerold Werner hinterher. »Sie hat mich emotional richtig mitgenommen.« Auch Claudia hatte ein breites Lächeln im Gesicht: »Es war prickelnd.« Händchen haltend kehrte das Pärchen ins »First Date Hotel« zurück. Dort nahm sie Gastgeber Roland Trettl freudig in Empfang. »Gestern seid ihr als Singles hier angekommen, ohne euch zu kennen«, rekapitulierte der renommierte TV-Koch, »und jetzt spaziert ihr hier so rein«. Für dieses Happy End lobte er alle Beteiligten: »Wir haben gut begonnen und ihr habt es gut finalisiert.«

Darum geht's bei »First Dates Hotel« Die Dating-Sendung »First Dates Hotel« ist ein Spin-off des Formats »First Dates – Ein Tisch für zwei«, die seit 2018 auf dem TV-Sender Vox ausgestrahlt wird. Singles reisen auf der Suche nach der großen Liebe in den Urlaub. Gastgeber Roland Trettl und sein Team versorgen die Teilnehmer kulinarisch, während sich die Liebessuchenden in der Urlaubsidylle zu Blind Dates treffen. Funkt es, können die Singles sich bei einem weiteren Date in der »Golden Suite« bei einer gemeinsamen Nacht näher kennenlernen. Die fünfte Staffel wird seit dem 26. Februar immer montags um 20.15 Uhr bei Vox ausgestrahlt. Die Folgen sind auch bei beim Streamingdienst RTL+ geschaut werden. (GEA)

Aber wie sollte es nach dem TV-Liebesabenteuer-Urlaub mit dem Pärchen weitergehen? Es werden Adressen und Telefonnummern ausgetauscht, machten beide klar. »Und dann besuchen wir uns gegenseitig«, sagte Gerold Werner. Und so kam es dann auch. »Auch in Deutschland ließen die frisch Verliebten das Feuer nicht erlöschen«, kündigte der Sprecher der Sendung an. Als Beweis schickte das Paar eine gemeinsame Videobotschaft von Gerold Werners Sofa in Gomadingen-Dapfen. (GEA)