Gomadingen bekommt im Herbst einen Tante-M-Laden.

GOMADINGEN. Unter anderem in Pfronstetten, Hengen, Glems, Mägerkingen, und Wittlingen gibt es sie bereits. Die Rede ist von den Tante-M-Läden. Im Herbst kommt in Gomadingen ein neuer hinzu, berichtete Bürgermeister Klemens Betz dem Gemeinderat.

Die Räume stellt die Bäckerei Glocker in ihrem ehemaligen Geschäft gegenüber dem Rathaus den Betreibern zur Verfügung. Tante-M führt eine Auswahl an bekannten Marken. Frischwaren wie Backwaren, Fleisch und Wurst, Obst und Gemüse sowie Eier und Kartoffeln kommen von regionalen Anbietern. Auch kleine, regionale Erzeuger bekommen die Möglichkeit, ihre Produkte zu verkaufen.

Der Laden hat sieben Tagen die Woche von sehr früh bis sehr spät geöffnet. Es gibt kein Verkaufspersonal, abgerechnet wird selbstständig an der SB-Kasse, bezahlt wird mit allen gängigen Zahlungsmitteln. Jeder Tante-M-Laden hat Servicezeiten, in der Regel drei feste Zeitfenster pro Woche, an denen Mitarbeiter vor Ort anzutreffen sind. Zu diesen Zeiten helfen sie beim Einkaufen, erklären den Kassier- und Bezahlvorgang und beantworten Fragen. Betz zeigt sich zuversichtlich, dass dieses Konzept auch in Gomadingen Erfolg haben wird. »Wir haben hier noch Leute, die ehrlich sind.« (GEA)