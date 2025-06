Gomadingen bekommt eine Kinderfeuerwehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. »Wenn ich einmal groß bin, möchte ich zur Feuerwehr.« Auch heute noch ist das der Wunsch vieler Kinder. Man erinnert sich an Grisu, den kleinen Drachen und Zeichentrick-Helden der 1970er-Jahre, der entgegen den Wünschen seines Vaters unbedingt Feuerwehrmann werden wollte. Der Held von damals ist immer noch Vorbild für die Helden von morgen. Das sagen sich auch die Verantwortlichen der Gomadinger Ge-samtfeuerwehr. Deshalb wird dort jetzt eine Kinderfeuerwehr ins Leben gerufen. Kommandant Andreas Leuze erinnerte bei der Vorstellung des Projekts im Gemeinderat an die vor 26 Jahren gegründete Jugendabteilung, in der Elf- bis 18-Jährige mitmachen können.

Grundschüler haben Interesse

»Zwei Drittel unserer heutigen aktiven Wehr haben dort angefangen«, informierte er das Gremium. Aufgrund »der guten Werbetätigkeit der Feuerwehr« und der regelmäßigen Übungen in der Sternbergschule sei auch das Interesse der Grundschüler geweckt worden. Deshalb habe man entschieden, eine neue Abteilung zu gründen, fügte Jugendwart Bernd Schreiner hinzu. Maximal zwölf Jungs und Mädchen zwischen sechs und zehn Jahren können mitmachen. Drei Betreuerinnen haben sich dazu bereit erklärt, einmal pro Monat, freitags von 17 bis 18.30 Uhr, die Nachwuchsfeuerwehrleute zu betreuen. Dabei stehen Spiele, Bastelarbeiten und Ausflüge im Vordergrund. 30 Prozent der Zeit werde der Brandschutzerziehung gewidmet, fügte Schreiner hinzu. Acht Interessensbekundungen für die neue Abteilung mit dem Namen Lauter-Flammen liegen bereits vor. Das Logo, gestaltet von der Gomadinger Künstlerin Heidemarie Wenzel-Schwarz, ist schon fertig: Es zeigt einen Feuer speienden Drachen und ein Kind mit einem Wasserschlauch.

Eigene Uniform

Die neuen Mitglieder bekommen eine eigene Uniform. Die Kosten für diese Kleidung, Spinde und Spiele in Höhe von rund 2.500 Euro hat der Gemeinderat einstimmig genehmigt, ebenso die Änderung der Feuerwehrsatzung.

Bürgermeister Klemens Betz sagte abschließend, dass er in der Kinderfeuerwehr »eine große Chance für die Gesamtfeuerwehr« sehe. (lejo)