Genkinger Bilderschatz für das Kreisarchiv

SONNENBÜHL/REUTLINGEN. Helmut Herrmann aus Genkingen hat dem Leiter des Kreisarchivs Reutlingen, Dr. Marco Birn, kürzlich rund 2.500 historische Fotos auf zwei USB-Sticks übergeben, die er für das 1.250-Jahr-Jubiläum des Ortes Genkingen im Jahr 2022 gesammelt und digitalisiert hat. Rund 450 Fotos hatte Helmut Herrmann daraus bereits für die dreitägige Jubiläums-Bilderausstellung in der Genkinger Sporthalle ausgewählt, die auf vielfachen Wunsch im Nachgang in einem selbst aufgelegten Bildband erschienen sind.

»Mit Herzblut und großem Einsatz haben Sie zahlreiche Fotos und Informationen zusammengetragen und ermöglichen mit der Übergabe an das Kreisarchiv Reutlingen, dass auch künftige Generationen an diesem Bilderschatz aus Genkingen teilhaben können. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich«, so Dr. Marco Birn bei der Übergabe im Kreisarchiv.

Fotos von Festen

Unter anderem über verschiedene Aufrufe im Amtsblatt waren zahlreiche Fotos aus Genkingen zusammengekommen, die das Leben der Menschen in Genkingen in den letzten hundert Jahren auf spannende Weise dokumentieren. Viele Aufnahmen zeigen Genkingerinnen und Genkinger bei ihrer Arbeit in der Landwirtschaft und bei Familienfesten wie zum Beispiel Hochzeiten. Auch zahlreiche Gebäude sind zu entdecken, die es heute nicht mehr gibt. Herrmann recherchierte nach Namen der Abgebildeten und Informationen zu den Gebäuden, was für die Erfassung der Fotos im Kreisarchiv Reutlingen von Vorteil ist.

Das Kreisarchiv wird die Fotos, die viel über den Alltag und das Leben auf der Schwäbischen Alb erzählen, jetzt dauerhaft sichern und für die Verschlagwortung eine neue KI-Software testen. Wenn alle der Bilder aus der Sammlung Herrmann erfasst sind, werden sie in der Fotodatenbank des Kreisarchivs Reutlingen für die Öffentlichkeit eingestellt und können im Internet abgerufen werden.

Das Kreisarchiv Reutlingen macht darauf aufmerksam, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Fotosammlungen, die einen Bezug zu Orten und Menschen im Landkreis Reutlingen aufweisen, gerne dem Kreisarchiv in digitaler oder analoger Form per E-Mail anbieten können. Das Kreisarchiv Reutlingen ordnet, sichert und erhält die Fotos nach archivischer Bewertung dauerhaft für künftige Generationen. (pm)

https://medien.kreis-reutlingen.de/ fotoweb/ kreisarchiv@kreis-reutlingen.de