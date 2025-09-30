Gemeinderat Münsingen überstimmt Ortschaftsrat: Weg frei für Solarparks

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Der Gemeinderat Münsingen hat den Weg für weitere Freiflächen-Photovoltaikanlagen freigemacht. Mit dem Bebauungsplan »Solarpark Hof Aichen« können auf drei Teilflächen nördlich und südlich von Auingen auf insgesamt rund neun Hektar Solaranlagen entstehen. Der Bebauungsplan »PV Böttingen« sorgte dagegen bereits zum dritten Mal für Diskussionsstoff.

Der Ortschaftsrat hatte sich mehrheitlich gegen ein solches Vorhaben von Schöller SI Erneuerbare GmbH rund 500 Meter südöstlich von Böttingen ausgesprochen. Das Plangebiet hat eine Größe von rund 12,79 Hektar. 3,74 Hektar entfallen auf die westliche und 9,05 Hektar auf die östliche Teilfläche. Nun waren laut Bürgermeister Mike Münzing die Formalien geklärt, sodass der Gemeinderat trotz des negativen Votums des Ortschaftsrats für die Aufstellung des Bebauungsplans stimmen konnte.

»Böttingen ist mit Windenergie schon genug belastet«

Für Adolf Lamparter war das nicht nachvollziehbar: »Böttingen ist mit Windenergie aus drei bestehenden und drei neuen Windkraftanlagen auf insgesamt 150 Hektar schon genug belastet. Wenn die Bürger diese zusätzliche Freiflächenanlage nicht wollen, sollten wir darauf verzichten.«

Auch Eberhard Rapp wollte sich nicht gegen den Willen des Orts stellen, beantragte die Vertagung und die Durchführung eines Bürgerentscheids. Dieser Antrag wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt. Der Aufstellung des Bebauungsplans für den Solarpark stimmten 13 Gemeinderäte zu, sieben waren dagegen, drei enthielten sich. (GEA)