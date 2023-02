GEA-Podium in Trochtelfingen: BM-Kandidaten-Duell mit Witz und Wissen

Auf dem GEA-Wahlpodium in Trochtelfingen stellten sich die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl, Katja Fischer und Reinhold Teufel, den Fragen von Redakteurin Cordula Fischer (links).

TROCHTELFINGEN: Es kann nur Einen – oder Eine – geben: Wer wird Chef oder Chefin im Trochtelfinger Rathaus? Katja Fischer oder Reinhold Teufel?

Für alle, die noch unsicher sind, wem sie ihre Stimme am Wahlsonntag, 5. Februar, schenken wollen, gab’s gestern Abend noch mal die Gelegenheit, sich einen Eindruck von den beiden Kandidaten zu machen. Beim GEA-Podium in der Werdenberghalle war nicht nur Fach- und Sachkenntnis, sondern auch Schlagfertigkeit gefragt.

Für den erkrankten GEA-Chefredakteur Damian Imöhl sprang der ehemalige Lokalchef Roland Hauser zur Begrüßung der Gäste ein. Dann ging es für Katja Fischer und Reinhold Teufel ans Eingemachte in der lokalpolitischen Fragerunde mit GEA-Redakteurin Cordula Fischer. Verschenkte Tourismus-Potenziale, zähe Windkraft-Debatten, mangelnde Kommunikation zwischen Rathaus und Bürgern?

Wie überzeugend haben Katja Fischer und Reinhold Teufel auch auf unangenehme Fragen geantwortet? Und wie haben sie sich in der letzten Runde, in der die Zuhörer in der Werdenberghalle ihre eigenen Themen anschneiden durften, geschlagen? Die Antworten dazu folgen. (ma)