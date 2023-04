Gabi Runge engagiert sich seit 25 Jahren in der Bücherei der katholischen Kirche in Münsingen

Gabi Runge (Mitte) engagiert sich seit 25 Jahren in der Katholischen Bücherei Christuskönig in Münsingen. FOTO: KIRCHE

MÜNSINGEN. In diesem Jahr feiert Gabi Runge ein ganz besonderes Jubiläum: Die jung gebliebene 70-Jährige kann auf 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in der Katholischen Bücherei Christuskönig zurückblicken.

Pfarrer Georg Kallampalliyil und Frank Bob, der gewählte Zweite Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, ehrten die Jubilarin mit einem Geschenkkorb und Ansprachen während einer Eucharistiefeier in der Katholischen Kirche Münsingen.

Für das große Engagement über all die Jahre hat sich der Pfarrer bedankt: »Ich möchte mich heute für Ihre 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Leiterin der Bücherei unserer Pfarrgemeinde Christuskönig bei Ihnen von Herzen bedanken und Ihnen für dieses Jubiläum alles Gute wünschen. Ich bin mir bewusst, dass meine Worte nicht ausreichen werden, um die Leistungen zu würdigen, die sie erbracht haben. Es ist uns allen wichtig, Ihren ehrenamtlichen Dienst nicht als selbstverständlich anzusehen.«

Gemeindeleben bereichert

Zusätzlich hat sie sich über 20 Jahre lang als ehrenamtliche Mitarbeiterin für Andachten und Kommunionsfeiern in Altenheimen eingebracht. »Ihre Zeit, Mühe, Ausdauer, Verlässlichkeit und Treue verdienen unsere besondere Anerkennung. Durch Ihre Arbeit bereichern Sie unser Gemeindeleben und tragen zum Wohl der Gemeinschaft bei. Ein gutes Buch ist wie Medizin. Es kann unsere Gesundheit erhalten und uns die nötige Erholung bringen.«

Das Lesen von Büchern wirke sich positiv auf Körper und Geist aus. Es fördere die Vorstellungskraft und die Fantasie, helfe zu entspannen und vermittele neue Kenntnisse. Wissenschaftliche Studien belegten, dass Menschen, die viel lesen, länger leben als Menschen, die nicht lesen. »In diesem Wissen wünsche ich mir, dass Sie uns noch viele Jahre erhalten bleiben.«

Ein freiwilliges Geschenk

»Es gibt schon fast nichts mehr zu berichten. Ich tu mich immer schwer mit Ehrenamt«, erklärte Frank Bob. Wenn der Zweite Vorsitzende das Wort Ehrenamt ausspreche, löse er für gewöhnlich Fluchtmechanismen aus. Jeder denke, jetzt hat er wieder etwas zu verteilen. Aber was ist Ehrenamt eigentlich? fragte er Ehrenamt bedeute doch, »jemand gibt freiwillig Zeit oder Wissen oder irgendwas, was er kann für die kleine oder die große Gemeinschaft oder Gesellschaft. Es kann Müll aufsammeln sein oder eine Gruppe zu leiten, die sich dann auch freut, wenn jemand zu dieser Gruppe kommt. Oder musiziert in der Kirche. Ehrenamt gibt es in vielfältiger Form. Mich wundert es auch jedes Jahr, dass hier ein Christbaum in der Kirche steht, das ist auch Ehrenamt, dies braucht auch gewisse Mitglieder dieser Gemeinde. Ehrenamt ist nichts anderes als ein Geschenk. Dann hört sich das nämlich viel besser an.« 25 Jahre seien ein unentgeltliches, freiwilliges Geschenk. »Dafür möchte ich mich im Namen der Kirchengemeinde ganz herzlich bei Ihnen bedanken.«

»Die ehrenamtliche Tätigkeit bereitet mir weiterhin große Freude, und mir ist es wichtig, mit Menschen in Kontakt zu treten und ihnen bei kleinen alltäglichen Aufgaben zu helfen. Man erhält als Dank mehr zurück«, sagte die Jubilarin im Rahmen der Feier.

Die katholische öffentliche Bücherei ist für alle immer mittwochs von 13 bis 15.30 Uhr geöffnet. Es gibt Bücher für jedes Alter auszuleihen. Viele neue Bücher sind eingetroffen. Die Ausleihe ist kostenlos. (k)