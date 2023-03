Fledermausflüstertag in den Höhlen von Sonnenbühl

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Die Winterpause ist vorbei. Heute, Samstag, 4. März, öffnen sich die Pforten der Tropfsteinwelten in Sonnenbühl wieder: Nebelhöhle und Bärenhöhle sind bereit für Besucher. Das teilt die Gemeinde Sonnenbühl mit.

Wenn draußen die Temperaturen um den Gefrierpunkt sind, dann ist es in den Tiefen der Nebelhöhle und in den Hallen der Bärenhöhle mit konstant neun Grad Celsius kuschelig warm. Manch’ eine Fledermaus könnte noch im Winterschlaf sein. Darum findet gleich ein Aktionstag statt: Beim »Fledermausflüstertag« am Sonntag, 5. März, an der Nebelhöhle in Genkingen sind von 10 bis 16 Uhr vor der Höhle viele Aktionen zum Thema Fledermaus geplant.

Mit Fledermausonkel Alexander

Es gibt Fledermaus-Buttons und einen Info-Stand des Nabu, das Glücksrad dreht sich für die kleinen Besucher. Mittendrin ist der Fledermausonkel Alexander, der viel Spannendes über die kleinen Fledermäuse zu erzählen weiß. Auf leisen Sohlen kann dann jeder Besucher für sich alleine die magische Tropfsteinwelt der Nebelhöhle erkunden.

In der Bärenhöhle ist das Höhlenbärenskelett zu bestaunen. Besonders spannend sind die Tropfsteine, von denen viele über den Winter gewachsen sind, was sich an einer zarten, weißen Haube zeigt.

Übers Jahr sind zahlreiche Sonderaktionen in beiden Höhlen geplant. Konzerte und Sonderführungen in der Nebelhöhle, die Karls- und Bärenhöhle wartet sehr bald auf mit einer besonderen Überraschung für Genießer und für die Kids sind tolle Entdeckertouren geplant. Im März sind die Höhlen samstags und sonntags von 9 bis 17 Uhr geöffnet, ab April täglich von 9 bis 17.30 Uhr. Weitere Infos gibt es bei der Tourist-Info Sonnenbühl. (em)

07128 92518

www.hoehlen.sonnenbuehl.de