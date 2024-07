Aktuell Copdays

Erlebnispraktikum bei der Polizei in Sonnenbühl

Mit den Copdays ist das Polizeipräsidium Reutlingen auf der Erfolgsspur, was Nachwuchsgewinnung anbelangt. Auch beim zweitägigen Erlebnispraktikum mit Hausmesse in und an der Erpftalhalle in Sonnenbühl machten 24 Jugendliche und junge Erwachsene jetzt ihre ersten Erfahrungen in Sachen Polizeiaufgaben