Was haben Nudeln und Windparks gemeinsam? Beide entstehen in Sonnenbühl beziehungsweise werden dort geplant. Die Bundestagsabgeordnete Beate Müller-Gemmeke (Bündnis 90/Die Grünen) machte auf ihrer Albtour Station unter anderem bei der Nudelmanufaktur Sonnenbühl und bei Windkraftprojektierer Sowitec.

Eine Nudel, die mit ins Gepäck muss: Beate Müller-Gemmeke (rechts) besucht die Nudelmanufaktur Sonnenbühl, in der Geschäftsführerin Tabea Knabe erläutert, wie hier Teigwaren hergestellt werden. Foto: Cordula Fischer Eine Nudel, die mit ins Gepäck muss: Beate Müller-Gemmeke (rechts) besucht die Nudelmanufaktur Sonnenbühl, in der Geschäftsführerin Tabea Knabe erläutert, wie hier Teigwaren hergestellt werden. Foto: Cordula Fischer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.