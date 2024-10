Ersatzfahrplan auf der Zollern-Alb-Bahn zwischen Gammertingen und Hechingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN. Entlang der Bahnstrecke zwischen Hechingen und Gammertingen finden von Samstag, 26. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 10. November, an verschiedenen Stellen umfangreiche Bau- und Forstarbeiten statt. Deshalb fallen die Züge des SWEG-Verkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn auf der Zollern-Alb-Bahn 2 zwischen Gammertingen und Hechingen aus. Das teilt die SWEG mit.

Es wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen angeboten. Sie haben ähnliche Fahrzeiten wie der Zug. Die SEV-Busse halten in Gammertingen am Bahnhof/ZOB an Steig 3. Für alle übrigen Halte gelten die im SEV-Fahrplan aufgeführten Bushaltestellen der parallelen Buslinie 9. Mitfahrt mit gültiger FahrkarteDie SEV-Fahrgäste werden gebeten, vorab die Fahrkarten an den Automaten, an den üblichen Verkaufsstellen oder per Smartphone über die naldo-App zu kaufen. In den Bussen können keine Fahrscheine verkauft, und es können keine Fahrräder befördert werden. Die detaillierten Fahrpläne sind auf den Websites verfügbar.

Telefonische Auskünfte erteilt der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn. (eg)

07471 180611

www.sweg.de/zollernalb