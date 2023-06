Ein Wochenende dreht sich »rund um die gelbe Filzkugel« in Trochtelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. 50 Jahre ist das nun her: Zwei Tischtenniskollegen saßen bei einem kühlen Trunk zusammen und fachsimpelten über Sportarten und ihre gegenseitigen Leistungseinschätzungen. Folgender Dialog hat sich entsponnen: »Du bist zwar der bessere Tischtennisspieler, im Tennis wäre es aber gerade umgekehrt.« »Von wegen – gib mir vier Wochen Einspielzeit, dann hast du auch im Tennis keine Chance.« »Abgemacht, so machen wir es.« »Ja, aber wo soll ich mich einspielen, wir haben keinen Tennisplatz …?«

Schon am nächsten Tag rief man das Rathaus an, man wolle sich zur Wahl eines Geländes für eine Tennisanlage in Trochtelfingen zusammenfinden. Wenige Tage später wurde im Amtsblatt der Stadt zur Gründungsversammlung aufgerufen. Mit dem Ergebnis, dass sich fünfzehn tennishungrige Frauen und Männer zusammenfanden. Der Gründung der Tennisfamilie stand nichts mehr im Wege. Der 26. April 1973 markiert die Geburtsstunde des TC Rot-Weiß Trochtelfingen (TC RW).

Besonderes Vereinsjubiläum

Mit einem bunten Programm rund um die gelbe Filzkugel feiert der Tennisclub aus Trochtelfingen am Freitag und Samstag dieses besondere Vereinsjubiläum. Neben einem kleinen Festakt mit Bürgermeisterin Katja Fischer und geladenen Gästen am Freitagabend, haben die Mitglieder des Vereins, am Samstag, 24. Juni, einen prall gefüllten Tag der offenen Tür auf der Trochtelfinger Tennisanlage im Grafentalweg organisiert.

Ab 11 Uhr geht es los mit verschiedenen Trainings- und Spielmöglichkeiten sowie einem Aufschlagmessgerät für Jung und Alt. Schläger und Ausrüstung stellen die Mitglieder gerne zur Verfügung. Um 11.30 Uhr demonstriert Tennis-A-Trainer Ludwig Stooß, wie ein professionelles Tennistraining aussehen kann, und lädt zum Mitspielen ein. Ab 13 Uhr wird dann vom Tennis- auf den Beachplatz gewechselt: Hier messen sich der ehemalige deutsche Beachtennis-Meister im Doppel, Alexander Bailer, und Junioren-Nationalspielerin Charlize Hummel in einem Single-Showmatch und zeigen, wie viel Spaß diese Tennis-Variante bringen kann.

Spannende Matches

Gegen 15 Uhr heißt es dann Bühne frei auf dem »Center-Court« für die Männer der 2. Bundesliga-Mannschaft des TV Reutlingen und einem spannenden Einzel-Match. Rund um die sechs Tennisplätze und zwei Beachplätze gibt es im Festzelt Kaffee und hausgemachte Kuchen, Leckeres vom Grill und einen Weizenstand.

»Wir freuen uns auf viele Besucher und Besucherinnen auf unserer renovierten Anlage hier in Trochtelfingen«, sagt Vorstand Alexander Nerz. »50 Jahre Tennis in Trochtelfingen ist definitiv ein Grund zu feiern und eine Chance, den Tennissport in Trochtelfingen weiter voranzubringen.« Zum Abschluss der Feierlichkeiten startet am Samstagabend dann ab 18.30 Uhr eine Jubiläumsparty mit Live-Musik von Manne & Danne. (em)