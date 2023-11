Ein neuer Kurs für Hospizbegleiter startet in Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Zeit hat im Hospiz eine besondere Qualität. Die Begegnung mit schwerkranken und sterbenden Menschen lehrt, wie intensiv und kostbar ein Tag, eine Stunde sein kann. »Da ticken die Uhren einfach anders.« So erlebt es Manuela Helbing jedes Mal.

Mehrmals im Monat geht die 55-jährige Münsingerin nach der Arbeit ins Hospiz – ehrenamtlich. Sie ist eine von mehr als zwanzig Frauen und Männern, die einen Teil ihrer Zeit dem Alb-Hospiz und den hier begleiteten Gästen schenken. Wobei Manuela Helbing, wenn sie von ihren Einsätzen nach Hause fährt, oft das Gefühl hat, selbst beschenkt zu sein. »Die Mitarbeit im Hospiz ist ein absoluter Gegenpol zu meinem sehr stressigen Beruf. Sie erdet mich, sie gibt mir ein anderes Bewusstsein dafür, was wirklich wichtig ist.« Für die Zeit, die sie schenkt, bekommt die Hospizbegleiterin viele intensive Erfahrungen zurück.

Seit das Alb-Hospiz im September 2022 öffnete, sind Manuela Helbing und neun weitere Hospizbegleiter regelmäßig dort und für die Gäste da. Die Ehrenamtlichen unterstützen das Hospizteam, stehen für Gespräche oder kleine Unternehmungen bereit oder bieten einfach menschliche Zuwendung.

Grund- und Aufbaukurs

14 weitere Interessierte – elf Frauen und drei Männer – haben aktuell ihren knapp einjährigen Qualifizierungskurs für die Hospizbegleitung abgeschlossen und sich gründlich auf ihre neue Aufgabe vorbereitet. Neben Wissen über die Hospizarbeit und das Themenfeld Tod und Trauer haben sie sich auch Kenntnisse angeeignet, um schwerkranke Menschen und ihre Angehörigen einfühlsam unterstützen zu können.

Einen weiteren Kurs für angehende Hospizbegleiter wird die Samariterstiftung als Trägerin des Alb-Hospizes im kommenden Jahr anbieten. Start ist Ende Januar. Der Grundkurs umfasst fünf Abende und ein Wochenende. Er dient in erster Linie der persönlichen Auseinandersetzung mit den Themen Sterben, Tod und Trauer. Der Aufbaukurs über weitere elf Abende sowie drei Wochenenden qualifiziert die Teilnehmer für die ehrenamtliche Mitarbeit.

Einen Informationsabend für alle an diesem Angebot Interessierten wird es am Mittwoch, 22. November, um 18.30 Uhr in der Begegnungsstätte des Samariterstifts Münsingen, Uracher Straße 1, geben. Neben den beiden Kursleiterinnen Silvia Ulbrich-Bierig und Barbara Vogt-Tumbass – beides Fachkräfte mit jahrelanger Erfahrung im Ambulanten Hospizdienst Reutlingen – werden auch haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende des Alb-Hospizes berichten und für Fragen zur Verfügung stehen.

Der Hospizbegleiterkurs ist kostenlos. Im Gegenzug verpflichten sich die Teilnehmenden für eine bestimmte Zeit zur ehrenamtlichen Mitarbeit. Anmeldungen zum Kurs telefonisch oder per E-Mail bei Gabriele Blum-Eisenhardt oder Karin Rudolf. (eg)

