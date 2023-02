Ein Hochfest der Narretei gab's zum Abschluss in Steinhilben

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN-STEINHILBEN. 2 700 Narren waren geladen, über 3 000 sind gekommen – gieß Sonne über Steinhilben, heiß alle willkommen! Sehr frei in Anlehnung an dieses Sprichwort hießen die Steinhilber Narren am Hochfest der Narretei alle Hästräger, Kostümierten und anderweitig Narreten willkommen – und das waren viele, sehr viele, viel mehr, als es jemals an der Fasnet ins Schwungrad Europas geschafft haben! Wer nicht im närrischen Jubiläumslindwurm mitjuckte, stand ihm von der Hüle bis zur Halle Spalier – meist fünfreihig. Wie viele Narren es genau waren, das wissen selbst die Verantwortlichen nicht: Die Umzugsbändel waren jedenfalls ruckzuck ausverkauft. Alle Zufahrtsstraßen waren voll mit Bussen, die Wiesen ringsum zu Parkplätzen umfunktioniert, an allen Verpflegungsständen Menschen, soweit das Auge reicht.

Bunte Musik- und Zunftgruppen mit mehr oder weniger Historie, Hexen, Tiere, wilde Gesellen, milde Masken, dazu Guggen, Lumpenkapellen, Fanfarenzüge und was sich sonst zum Musikmachen eignet: Wer Narr ist und am Fasnetsdienstag noch laufen konnte, war, zumindest gefühlt, in Steinhilben. Mitten in der Hochburg der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet hat sich die rheinische Tradition des Wagenbaus seit Jahrzehnten etabliert. Ob lokales Thema oder »Große Politik« – die Gruppen sind mit viel Leidenschaft und Herzblut bei der Sache und bereichern die traditionellen Umzüge. Wenn am Abend die Fasnet spektakulär an der Hüle in Flammen aufgegangen sein wird und alle Geldbeutel unter lautem Wehklagen gewaschen, wird das Jubiläumsjahr der Steinhilber Fansnet mit verbrieften 120 Jahre Hanswurschdl, 40 Jahren Kiachlesnarr und 40+2 Jahren Zunftrat im Funkenflug entschwunden sein, um als ewigjunge Fasnet im nächsten Jahr wieder prachtvoll aufzuerstehen. (GEA)

www.gea.de/bilder