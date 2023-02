Tradition

Narrenumzug sorgt für sonnige Stimmung in Steinhilben

Über 3000 Hästräger und mindestens ebenso viele Gäste hieß die Steinhilber Narrenzunft am Hochfest der Narretei willkommen – viel mehr, als es jemals an der Fasnet ins Schwungrad Europas geschafft haben. Wer nicht im närrischen Jubiläumslindwurm mitjuckte, stand ihm von der Hüle bis zur Halle Spalier – meist fünfreihig. Bunte Musikgruppen, Zunftgruppen mit mehr oder weniger Historie, Hexen, Tiere, wilde Gesellen, milde Masken, dazu Guggen, Lumpenkapellen, Fanfarenzüge - wer Narr ist und an Fasnet noch laufen konnte, war -zumindest gefühlt - in Steinhilben.

Mitten in der Hochburg der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet hat sich die rheinische Tradition des Wagenbaus seit Jahrzehnten etabliert. Ob lokales Thema oder »Große Politik« – die Wagenbaugruppen sind mit viel Leidenschaft und Herzblut bei der Sache und bereichern die traditionellen Umzüge. Mit der Fasnetsverbrennung und Geldbeutelwäsche endet das Jubiläumsjahr der Steinhilber Fansnet mit verbrieften 120 Jahre Hanswurschdl, 40 Jahren Kiachlesnarr und 40+2 Jahren Zunftrat. (häs)