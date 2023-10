Die Löschfüchse gehen in Lichtenstein an den Start

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Am Wochenende feierte die Feuerwehr Lichtenstein ihre Hockete. So gab es am Samstagabend die Blaulicht-Party mit »Manne & Danne«, am Sonntag lockten knusprig gegrillte »Göckele« oder ein Weißwurstfrühstück unzählige Gäste zum Feuerwehrhaus, Kinder durften in einer Hüpfburg toben oder sich im Zielspritzen versuchen. Doch damit nicht genug.

»Wir haben heute etwas was vor, was im Landkreis derzeit noch nicht so üblich ist«, machte Kommandant Andreas Daum die vielen Gäste dann neugierig. Ein Jahr habe es gedauert, viel Arbeit und Denken seien damit verbunden gewesen. In Lichtenstein gebe es eine Aktivenwehr sowie eine Jugendwehr, so habe es immer wieder Überlegungen gegeben, wie und wodurch man Kinder früher zu den freiwilligen Einsatzkräften bringen könne, sagte Daum.

»Wir wollen unsere Nachwuchsgewinnung einfach früher beginnen«

»Heute gründen wir eine Kindergruppe, dann sind wir vollständig in allen Altersgruppen«, frohlockte Daum fast, als 14 Buben und Mädchen in leuchtend blauen Polo-Shirts verbunden mit einem roten Band die Bühne betraten.

Es sei eine »wohlüberlegte Entscheidung«, lobte Bürgermeister Peter Nußbaum. Die Durchgängigkeit von Kindergruppe zu Jugendfeuerwehr diene dazu, dass die Einsatzkräfte von morgen leichter gefunden würden. Die Kindergruppe münde auf einem guten Fundament, die über Jahre gute Jugendarbeit sei bisher Dreh- und Angelpunkt für dieses wichtige Ehrenamt der beiden Einsatzabteilungen gewesen, dankte er den Ausbildern.

»Die siebte Kindergruppe des Landkreises ist das letzte Puzzleteil einer kompletten Feuerwehr«, konstatierte Kreisjugendwart Florian Kübler. Denn so sei von der allerkleinsten Altersgruppe bis zur Altersabteilung die gesamte Feuerwehr-familie vertreten. Er vermute, dass diese Entscheidung ausgiebig diskutiert worden sei. »Aber Diskussionen gab es auch schon vor vierzig Jahren, als die Jugendfeuerwehr ins Leben gerufen wurde, eine Entscheidung, die heute niemand mehr infrage stellen würde.«

Die Jugendfeuerwehr (JF) für Kids im Alter von zehn bis 17 Jahren existiere in Lichtenstein schon seit 1980, ergänzte Jugendwart Nicolas Waitzinger. Die jetzt neu gegründete Kindergruppe, eine Untergruppe der JF, soll Kinder ab sechs bis zehn Jahren zur Truppe bringen. »Wir brauchen für diese Altersgruppe zwar mehr Betreuer, aber wir wollen ähnlich wie Sportvereine unsere Nachwuchsgewinnung einfach früher beginnen, bevor die Kids schon andere Hobbys entdeckt haben.« Über Werbung etwa im Gemeindeblatt, verteilte Flyer oder soziale Medien seien sie an die Kinder gekommen, sie hätten derzeit sogar schon eine Warteliste, freute sich der Jugendwart.

Die bisherige Jugendwartin Sandra Braun sowie Ute Eißler würden die Betreuung der Kids übernehmen, die jetzt einmal im Monat zusammenkommen werden. Die jüngsten der Löschfüchse seien gerade sechs Jahre alt geworden und sollen durch Spiel und Spaß an Feuerwehraufgaben herangeführt werden. »Auf jeden Fall sind alle durch blaue Polo-Shirts mit dem Emblem der Gruppe gut zu erkennen«, sagte Waitzinger. (lpt)