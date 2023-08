Daimler Trucks testet E-Lkw auf der Alb

Ein Lkw für den Fernverkehr: Der Mercedes-Benz eActros 600 wird derzeit auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz und in dessen Umgebung getestet. FOTO: DAIMLER TRUCK AG

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Ingenieure von Mercedes-Benz Trucks testen aktuell Prototypen des batterieelektrischen eActros 600 auf dem Versuchsgelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes in Münsingen und auf öffentlichen Straßen in der Umgebung. Das teilt die Daimler Truck AG in Leinfelden-Echterdingen mit.

Die vielfältige Topografie auf der Schwäbischen Alb eigne sich besonders gut, um den E-Lkw – sowohl als Sattelzugmaschine als auch als Pritschenfahrgestellvariante – unter verschiedenen Bedingungen zu erproben, heißt es weiter in der Mitteilung. Für die Tests rund um die Geräuschkulisse des eActros 600 setzen die Ingenieure auf die bewährte Akustikmesstrecke in Münsingen, die aufgrund ihrer ruhigen Lage eine ideale Testumgebung bietet.

Der eActros 600 soll 2024 serienreif sein und eine Reichweite von etwa 500 Kilometern ohne Zwischenladen haben. Die Weltpremiere des Elektro-Fernverkehrs-Lkw findet am 10. Oktober dieses Jahres statt. (eg)