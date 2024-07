Buntes Fest für die Familie in Mariaberg

Das diakonische Unternehmen Mariaberg lädt am Sonntag wieder zum Mariaberger Tag ein. FOTO: VEIT/MARIABERG

GAMMERTINGEN-MARIABERG. Es ist wieder so weit: Zum Mariaberger Tag am Sonntag, 7. Juli, von 10 bis 17 Uhr lädt das diakonische Unternehmen Mariaberg Gäste jeden Alters nach Gammertingen-Mariaberg ein. Die Besucher können den ganzen Stadtteil erleben und erkunden.

Zum Start des Programms begrüßt Mariabergs Vorstand Rüdiger Böhm um 10 Uhr in der Mehrzweckhalle die Besucher, anschließend beginnt der Gottesdienst mit Pfarrerin Bärbel Danner, Diakonin Renate Nottbrock und der Mariaberger »Bläserei«. Mittagessen aus der hauseigenen Küche der Mariaberger Bildung & Service GmbH gibt es in der Mehrzweckhalle sowie im Marktplatz-Restaurant von 11.30 bis 13.30 Uhr. Über das Gelände verteilt gibt es zudem verschiedene Snack-Stände.

Stempel sammeln für Gewinne

Um 12 Uhr beginnen die Aktivitäten für große und kleine Gäste: Die Mariaberger Geschäftsbereiche bieten Mitmach-Projekte an wie Spritzkarten herstellen, Speckstein schleifen oder Armbänder basteln, es gibt eine Spielstraße, wer mag, kann mit dem Dampftraktor fahren, Bungee-Trampolin springen, an der Kletterwand klettern oder sich schminken lassen. Kinder können bei acht Mitmach-Aktionen Stempel auf dem Mariaberger-Tag-Flyer sammeln und sie am Infostand der Öffentlichkeitsarbeit im Klosterhof gegen Gewinne eintauschen. Der inklusive Zirkus Kuuletti tritt um 14 und 15.30 Uhr mit einer Artistik- und Zauber-Show samt Stunt-Hunden auf. Umrahmt wird das Fest mit Musikauftritten der Aktivkapelle Mägerkingen. Die Ausbildungsbetriebe präsentieren sich und Produkte aus der Schreinerei und der Metallverarbeitung werden angeboten.

Kunst, Billard und VR-Gaming

Führungen geben Einblicke hinter die Kulissen der Mariaberger Werkstätten und in die Kunsthistorie von Klostergebäude und Klosterkirche. Zudem öffnen das Atelier 5, die Ausstellung Roland Kappel und das Atelier Gernot Bizer ihre Türen für kunstinteressiertes Publikum. Ebenso gibt es Einblicke in die Gärtnerei und die Fördergruppen der Mariaberger Werkstätten, im Jugendhaus können die Fähigkeiten beim Tischkickern, Billard-Spielen und VR-Gaming erprobt werden.

Am großen Parkplatz gleich neben den Werkstätten wird es einen Flohmarkt geben und auch der Textil- und Büchermarkt ist für Schnäppchenjäger geöffnet. Im integrativen Kindergarten laden die Jüngsten zum Kofferflohmarkt ein. Ab 17 Uhr können alle Besucher das Fest bei der Mariaberger Werkfeuerwehr ausklingen lassen.

Interne Pendelbusse bringen die Gäste von den Parkplätzen an der B 313 zu den Stationen innerhalb Mariabergs. Der Eintritt ist frei. (eg)

www.mariaberg.de