Biosphärenzentrum Schwäbische Alb: Zahlreiche Angebote

Kochwerkstatt am Biosphärenzentrum. FOTO: BIOSPHÄRENZENTRUM

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die Angebote und Aktionen im Jahresprogramms des Biosphärenzentrums Schwäbische Alb in Münsingen-Auingen sind beliebt und meist schnell ausgebucht. Bei allen Veranstaltungen geht es darum, die besonderen Lebensräume und regionalen Produkte des von der Unesco ausgezeichneten Biosphärengebiets zu entdecken. Den Auftakt macht am 26. März der »Gewürzworkshop: Faszination Albgewürze« mit Gewürzsommelière Susanne Erb-Richter.

Die traditionelle Sonnenaufgangstour »Naturerwachen auf der Alb« mit regionalem Frühstück mit Anke Kley vom Biosphärenzentrum und Biosphärenbotschafterin Rita Goller folgt am 6. April.

Ebenfalls im April findet für Kinder die Osterferienaktion »Vom Schaf zur Wolle und von der Wolle zum Schäfchen« mit Filzkünstlerin Christiane Ludwig-Wolf statt, bei der es die Möglichkeit gibt, aus Wolle selbst ein Schäfchen zu filzen. Wer Biogemüse selbst anbauen will, aber keinen eigenen Garten hat, kann sich eine Bioackerparzelle des Hofs Pfleiderer in Münsingen pachten. Alle Infos zum Start gibt es bei einer Infoveranstaltung am 26. April.

Für Landwirte und Hobbygärtner

Das »Löwenzahnfrühstück für Frauen« mit Dr. med. Marianne Ruoff folgt am 17. Mai. In den Pfingstferien geht es für Kinder mit Biosphären-Ranger Florian Holzschuh auf Entdeckungstour zum Thema Fledermäuse. Dabei bauen die Kinder unter dem Motto »Batman braucht ein Bett« einen Schlafplatz für Fledermäuse aus Holz. Auf vielfachen Wunsch werden die Back- und Kochwerkstätten für Familien für die schnelle und regionale Küche mit Hauswirtschaftsmeisterin Irmgard Heilig wieder an drei Terminen ab Juni angeboten.

Naturpädagoge Kai Schultze entdeckt mit interessierten Kindern in den Sommerferien den Lebensraum Wald mit Schwerpunkt Waldvögel und baut anschließend mit ihnen gemeinsam eine tolle Vogelfutterstation.

Beate Bittner vom Biosphärenzentrum bietet mit dem Webrahmen aus Naturmaterialien und dessen Dekoration sowie dem Bau eines »Wichtel-ärgere-dich-nicht-Spiels« aus Holz zwei weitere kreative Veranstaltungen für Kinder an. Ein weiteres Highlight für Kinder ist sicherlich auch die Veranstaltung: »Igel unsere Stachelritter«. Dazu wird ein echter Igel erwartet, den Sandra Gleich, Leiterin einer Igelnotfallstation, vorstellen wird. Im Anschluss wird mit Kai Schultze ein Igelfutterhaus aus Holz gebaut, das die Kinder mit nach Hause nehmen dürfen.

Das Jahresprogramm des Biosphärenzentrums endet mit dem Vortrag »Regenwurm und Boden« von Dr. Otto Ehrmann am 25. November, der die neueste Forschung zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und einer Regenwurmdichte beleuchtet und sowohl für Hobbygärtner als auch für Landwirte spannende neue Erkenntnisse liefern wird.

Über das ganze Jahr hinweg gibt es zusätzlich Kinderveranstaltungen mit den Rangern des Biosphärengebiets, wie im März das Thema »Was piepst denn da?«. Weitere Themen sind »Zeitreise in die Urzeit« (April), »Auf Rulamans Spuren« (Mai), »2-Tage-Abenteuer« (Juni), »Survival-Training« und »Nachtwanderung zu den Fledermäusen« (August), »Der Biber – Baumeister neuer Lebensräume« (September) und »Die Rotbuche – Mutter des Waldes« (Oktober). Für Junior Ranger und alle, die es werden wollen, gibt es bei den Kinderveranstaltungen immer einen Sammelstempel in den Junior-Ranger-Pass. (eg)

https://www.biosphaerengebiet-alb.de/veranstaltungen