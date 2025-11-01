Auto fährt Fußgänger am Eingang der Münsinger Messe "schön & gut" an

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Vier verletzte Personen, vier nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und rund 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Samstagnachmittag am Eingang der Münsinger Messe »schön & gut«. Kurz vor 13 Uhr erfasste ein 74-jähriger Toyota-Lenker im Kapellenweg bei der Zufahrt zu einer Veranstaltungsörtlichkeit aus bislang ungeklärten Gründen einen 64-jährigen Fußgänger und kollidierte dann noch mit drei stehenden Fahrzeugen.

Der Fußgänger wurde schwer verletzt und kam nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Unfallverursacher, seine 69-jährige Beifahrerin sowie die 60-jährige Fahrerin eines Ford erlitten leichte Verletzungen und kamen zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum.

Der Rettungsdienst war mit einem Rettungstransporthubschrauber, neun Fahrzeugen, 24 Einsatzkräften und die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen sowie 15 Einsatzkräften vor Ort. Alle vier Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Der Verkehrsdienst Tübingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (dpa)