Auf dem GEA-Podium: Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in St. Johann

ST. JOHANN. Am Sonntag, 12. Februar, wählen die Menschen in St. Johann ihren neuen Bürgermeister. Gültige Bewerbungen eingereicht haben Amtsinhaber Florian Bauer und die Herausforderer Alexander Knabe und Sonja Döhler, die beide ihren Lebensmittelpunkt in St. Johann haben. Gelegenheit, sich einen persönlichen Eindruck von den Kandidaten zu machen, haben die Wähler gleich zwei Mal: Am Donnerstag, 26. Januar, steht die offizielle Kandidatenvorstellung der Gemeinde im Kalender. Sie beginnt um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in der Gemeindehalle in Würtingen. Ein Wahlpodium mit allen Kandidaten veranstaltet der GEA am Dienstag, 7. Februar, ebenfalls in der Gemeindehalle Würtingen. Beginn ist um 19 Uhr.

Die beiden Formate unterscheiden sich im Detail. Bei der Veranstaltung der Gemeinde haben die Bewerber zunächst jeweils 15 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Während der jeweiligen Rede befinden sich die Konkurrenten nicht im Raum. Anschließend werden von der Moderatorin Ute Kinn und der ersten Bürgermeister-Stellvertreterin Ingrid Eißler-Bimek Fragen gestellt, die die Bürger vor Beginn der Veranstaltung schriftlich einreichen können und die sich an alle Kandidaten richten. In einer weiteren Fragerunde haben die Einwohner dann die Möglichkeit, einzelne Fragen an einen oder mehrere Bewerber zu richten. Es ist geplant, die Veranstaltung per Livestream zu übertragen und aufzuzeichnen, ein Link findet sich dann auf der Website der Gemeinde.

Schlagfertig und fachkundig

Das GEA-Podium läuft anders als die öffentliche Kandidatenvorstellung. Alle drei Bewerber sind von Anfang an gemeinsam auf der Bühne. Moderator ist Chef-Redakteur Damian Imöhl, der den Kandidaten zunächst in lockerer Runde Gelegenheit gibt, sich von ihrer persönlichen Seite zu zeigen und ihre Schlagfertigkeit zu beweisen. Anschließend stellt die für St. Johann zuständige GEA-Redakteurin Marion Schrade einige Fragen zum lokalpolitischen Geschehen und aktuellen Themen. Dann haben die Bürger das Wort: In einer offenen Fragerunde können sie ihre eigenen Fragen an die Bewerber richten. (ma)