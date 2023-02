Aktuell Wahl

Fortsetzen, was begonnen wurde: Bauer will Bürgermeister in St. Johann bleiben

Amtsinhaber Florian Bauer will als Bürgermeister von St. Johann wiedergewählt werden. Im Porträt berichtet er über Geschafftes, Begonnenes und was er in St. Johann in den nächsten acht Jahren bewegen will.