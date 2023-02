Der 49-jährige Alexander Knabe will seine Führungsqualitäten als Rathauschef in St. Johann einbringen und geht am 12. Februar als Kandidat ins Rennen.

Alexander Knabe lebt in Würtingen. Am liebsten ist der Handball-Fan draußen unterwegs – mit oder ohne Hund. Foto: Marion Schrade Alexander Knabe lebt in Würtingen. Am liebsten ist der Handball-Fan draußen unterwegs – mit oder ohne Hund. Foto: Marion Schrade

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.