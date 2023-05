Am Kindertag geht’s zu den Pferden nach Marbach

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-MARBACH. Premieren-Planung für pferdeverrückte Familien: Erstmals veranstaltet das Haupt- und Landgestüt Marbach anlässlich des Internationalen Kindertags am Donnerstag, 1. Juni, einen Nachmittag für die jüngsten Pferdefans.

Die Kinder und ihre Familien erwartet ein vielfältiges Programm, heißt es in einer Mitteilung des Gestüts. Sanchez, das vierbeinige Maskottchen des gestütseigenen Kinderclubs, eröffnet um 13 Uhr ein etwa einstündiges Schauprogramm. Die Voltigiergruppe Münsingen-Marbach präsentiert sich mit Darbietungen unter dem Motto »Pippi Langstrumpf« und »Senorita«, die hohe Kunst des Dressurreitens zeigt Landbeschäler Sir Nymphenburg, Ponyhengst Turnina’s Rosco und der englische Vollblüter Waugh messen sich im Springen, die Pferdekinder des Hauptgestüts haben einen Auftritt, der Schwarzwälder Kaltbluthengst Roter Milan zeigt an der Kutsche seine Stärke und am Ende stellen Mitglieder des Reitvereins Münsingen die neue Trendsportart Hobby Horsing (Steckenpferd-Reiten) vor.

Steckenpferde basteln, Hufeisen bemalen oder ein Pferdequiz lösen

Danach wird die Hengstparade-Arena in einen großen Spielplatz mit Strohburg, Hufeisenwerfen und Hobby Horsing zum Mitmachen verwandelt. An verschiedenen Stationen lassen sich Steckenpferde basteln, Hufeisen bemalen oder ein Pferdequiz lösen. An einer Futterfühlstation erfahren Kinder, was Pferde fressen, und der Hufschmied zeigt verschiedene Hufeisen und lässt die Kinder auch mal auf den Amboss schlagen.

Am Stand des Kinderclubs »Julmonds Marbach« erfahren die Kinder Wissenswertes über das Gestüt, den Kinderclub und wer Julmond war. Am Nachmittag lädt die Presseabteilung zur Kinderpressekonferenz mit Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck ein, die jungen Besucher können der Gestütschefin all die Fragen stellen, die ihnen schon immer am Herzen lagen. Zu guter Letzt gibt es Ponyreiten und auch ein geführter Parcours mit Ponys des Ponyhofs Müller in der großen Reithalle ist dabei; hierfür wird ein Unkostenbeitrag erhoben.

Freier Eintritt

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Der Eintritt ist frei. Den Kindertag unterstützen Sponsoren, zahlreiche ehrenamtliche Helfer sowie der Reutlinger General-Anzeiger als Medienpartner. Die Kinder- und Jugendförderung hat seit Jahren einen hohen Stellenwert in der Arbeit des Gestüts. Seit Gründung des Kinderclubs »Julmonds Marbach« vor 15 Jahren bietet das Gestüt den rund 400 Mitgliedern ein vielfältiges Programm zum Thema Pferd im Jahreslauf des Gestüts. Jährlicher Höhepunkt ist die Fohlentaufe, bei der die Julmond-Kinder einem der Gestütsfohlen im Hauptgestüt einen Namen geben und es über die weiteren Jahre begleiten dürfen.

»Mit dem ersten Kindertag im Haupt- und Landgestüt Marbach möchten die engagierten Gestütsmitarbeiter noch mehr Kindern den Einstieg in die besondere Welt der Pferde ermöglichen und für das Lebewesen Pferd und die Natur begeistern. Wir freuen uns auf einen Tag voller strahlender Kinderaugen«, sagt Dr. Claudia Gille-Eberhardt, Fachbereichsleiterin für Marketing, Veranstaltungen und Tourismus. (eg/igo)