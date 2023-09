Albverein Gundelfingen hat Vereinsheim umgebaut: Zollhaus öffnet

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN-GUNDELFINGEN. Seit Juli 2022 wurde das Vereinsheim des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Gundelfingen, – das sogenannte Zollhaus – zur inklusiven Begegnungsstätte umgebaut. Nun sind die Umbaumaßnahmen abgeschlossen. Möglich wurde das durch Zuschüsse von Leader Mittlere Alb, der Stadt Münsingen sowie privaten Sponsoren. Interessierte sind eingeladen, das Zollhaus am Wochenende, 23. und 24. September, zu besichtigen. Am Samstag, 23. September, wird ab 17 Uhr beim Dämmerschoppen bewirtet. Am Sonntag, 24. September, beginnt der Tag mit einem Zeltgottesdienst um 10 Uhr. Anschließend gibt es Mittagessen, Kaffee und Kuchen.

Insgesamt ist das Zollhaus moderner geworden und nun auch inklusiv. Neben der Erweiterung und dem Ausbau des Damen- und Herren-WC ist ein behindertengerechtes WC eingebaut worden. Dieses kann von allen Menschen, die im Besitz eines Euro-Schlüssels sind, rund um die Uhr benutzt werden – dank eines Zugangs von außen. Zudem können auch die Bevölkerung sowie Gäste und Touristen dieses neue Angebot nutzen. Der Gastraum, der für Veranstaltungen der Ortsgruppe, bei öffentlichen Anlässen und privaten Festen genutzt wird, ist nun auch auf dem neuesten Stand. Es wurde eine moderne Küche mit Herd, Kühlschrank und Spülmaschine eingebaut. Zudem gibt es eine Fußbodenheizung und eine energieeffiziente Isolierung.

»Wir haben viel Eigenleistung in die Umsetzung eingebracht und sind froh, dass dabei alles unfallfrei verlief. Unvergesslich waren unsere regelmäßigen Baubesprechungen inklusive Abendessen und Diskussionen. Wir sind stolz, das Zollhaus im Miteinander moderner gestaltet zu haben«, berichtet der Vereinsvorsitzende Paul Jörg. Das Zollhaus wurde bereits für etliche Veranstaltungen genutzt – von Wandergruppen, für eine Familien-Bastelaktion von Insektenhotels oder für die Mitgliederversammlung der Ortsgruppe. »Die Reaktionen waren sehr gut«, sagt Jörg. »Unsere Ortsgruppe hat 200 Mitglieder, und alle profitieren von den Neuerungen.« Für eine funktionale Umsetzung des behindertengerechten WC hat sich die Ortsgruppe von der Geschäftsstelle der Inklusionskonferenz Reutlingen beraten lassen. (eg)

